Звільнені в РФ кораблі почали прибувати до Очакова

Кораблі Військово-морських сил, які перебували в російському полоні від листопада 2018 року, почали прибувати у військову гавань Очакова в Миколаївській області.

Джерело: "Думська"

Деталі: Першим дістався бронекатер "Нікополь". Його буксирував малий розвідувальний корабель "Переяслав".

фото: "Думська"

Два швидкісних катери типу Willard притягли "Нікополь" до військового причалу.

"Яни Капу" прибув після обіду. Його тягнули буксир "Лідовський" і "Гайдамака".

фото: "Думська"

Українські кораблі зустрічає велику кількість місцевих жителів. Учні та педагоги Очаківської санаторної школи-інтернату розвісили на березі прапор України.

У найближчі години в Очаків має прибути президент Володимир Зеленський.

фото: "Думська"

Що було раніше: 20 листопада командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна, затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року, повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".

фото: "Думська"

18 листопада пресцентр Командування Військово-Морських Сил України повідомив у Facebook, що затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому.

фото: "Думська"

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