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Звільнені в РФ кораблі почали прибувати до Очакова

Середа, 20 листопада 2019, 16:59

Кораблі Військово-морських сил, які перебували в російському полоні від листопада 2018 року, почали прибувати у військову гавань Очакова в Миколаївській області.

Джерело: "Думська"

Деталі: Першим дістався бронекатер "Нікополь". Його буксирував малий розвідувальний корабель "Переяслав".

 
фото: "Думська"

Два швидкісних катери типу Willard притягли "Нікополь" до військового причалу.

"Яни Капу" прибув після обіду. Його тягнули буксир "Лідовський" і "Гайдамака".

 
фото: "Думська"

Українські кораблі зустрічає велику кількість місцевих жителів. Учні та педагоги Очаківської санаторної школи-інтернату розвісили на березі прапор України.

У найближчі години в Очаків має прибути президент Володимир Зеленський.

 
фото: "Думська"

Що було раніше: 20 листопада командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна, затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року, повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".

 
фото: "Думська"

18 листопада пресцентр Командування Військово-Морських Сил України повідомив у Facebook, що затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому.

 
фото: "Думська"

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Передісторія:

  • 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Троє українських моряків отримали поранення.
  • 24 полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконний перетин кордону). Вони провели в російському СІЗО 10 місяців.
  • 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.

"Українська правда" в Threads

Теми: корабліКерченська протока Чорне мореРосіяУкраїна
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