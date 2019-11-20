Звільнені в РФ кораблі почали прибувати до Очакова
Кораблі Військово-морських сил, які перебували в російському полоні від листопада 2018 року, почали прибувати у військову гавань Очакова в Миколаївській області.
Джерело: "Думська"
Деталі: Першим дістався бронекатер "Нікополь". Його буксирував малий розвідувальний корабель "Переяслав".
Два швидкісних катери типу Willard притягли "Нікополь" до військового причалу.
"Яни Капу" прибув після обіду. Його тягнули буксир "Лідовський" і "Гайдамака".
Українські кораблі зустрічає велику кількість місцевих жителів. Учні та педагоги Очаківської санаторної школи-інтернату розвісили на березі прапор України.
У найближчі години в Очаків має прибути президент Володимир Зеленський.
Що було раніше: 20 листопада командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна, затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року, повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".
18 листопада пресцентр Командування Військово-Морських Сил України повідомив у Facebook, що затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому.
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Передісторія:
- 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
- Троє українських моряків отримали поранення.
- 24 полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконний перетин кордону). Вони провели в російському СІЗО 10 місяців.
- 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.
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