Освобожденные в РФ корабли начали прибывать в Очаков

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Среда, 20 ноября 2019, 17:59

Корабли Военно-морских сил, побывавшие в российском плену от ноября 2018 года, начали прибывать в военную гавань Очакова в Николаевской области.

Источник: "Думская"

Детали: Первым добрался бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав".

 
фото: "Думская"

Также два скоростных катера типа Willard притянули "Никополь" к военному причалу.

"Яны Капу" прибыл после обеда. Его тянули  буксир "Лидовский" и "Гайдамака".

 
фото: "Думская"

Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины.

В ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.

 
фото: "Думская"

Что было раньше: 20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда, задержанные ФСБ РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года, возвращаются в Украину на буксире, так как россияне их фактически "угробили".

 
фото: "Думская"

18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

 
фото: "Думская"

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Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев.
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

Темы: корабли Керченский пролив Черное море Росcия Украина


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