Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Освобожденные в РФ корабли начали прибывать в Очаков

Среда, 20 ноября 2019, 16:59

Корабли Военно-морских сил, побывавшие в российском плену от ноября 2018 года, начали прибывать в военную гавань Очакова в Николаевской области.

Источник: "Думская"

Детали: Первым добрался бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав".

 
фото: "Думская"

Также два скоростных катера типа Willard притянули "Никополь" к военному причалу.

"Яны Капу" прибыл после обеда. Его тянули  буксир "Лидовский" и "Гайдамака".

 
фото: "Думская"

Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины.

В ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.

 
фото: "Думская"

Что было раньше: 20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда, задержанные ФСБ РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года, возвращаются в Украину на буксире, так как россияне их фактически "угробили".

 
фото: "Думская"

18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

 
фото: "Думская"

Читайте также: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев.
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: кораблиКерченский проливЧерное мореРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
корабли
В бухте Севастополя затонул плавдок с судном
В России в понедельник столкнулись два танкера: введен режим ЧС
Командующий ВМС рассказал об уничтоженных российских судах и создании корпуса морской пехоты
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: