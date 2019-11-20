Освобожденные в РФ корабли начали прибывать в Очаков

Корабли Военно-морских сил, побывавшие в российском плену от ноября 2018 года, начали прибывать в военную гавань Очакова в Николаевской области.

Источник: "Думская"

Детали: Первым добрался бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав".

фото: "Думская"

Также два скоростных катера типа Willard притянули "Никополь" к военному причалу.

"Яны Капу" прибыл после обеда. Его тянули буксир "Лидовский" и "Гайдамака".

фото: "Думская"

Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины.

В ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.

фото: "Думская"

Что было раньше: 20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда, задержанные ФСБ РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года, возвращаются в Украину на буксире, так как россияне их фактически "угробили".

фото: "Думская"

18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

фото: "Думская"

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