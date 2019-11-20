Освобожденные в РФ корабли начали прибывать в Очаков
Корабли Военно-морских сил, побывавшие в российском плену от ноября 2018 года, начали прибывать в военную гавань Очакова в Николаевской области.
Источник: "Думская"
Детали: Первым добрался бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав".
Также два скоростных катера типа Willard притянули "Никополь" к военному причалу.
"Яны Капу" прибыл после обеда. Его тянули буксир "Лидовский" и "Гайдамака".
Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины.
В ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.
Что было раньше: 20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда, задержанные ФСБ РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года, возвращаются в Украину на буксире, так как россияне их фактически "угробили".
18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.
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Предыстория:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- Трое украинских моряков получили ранения.
- 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев.
- 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.
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