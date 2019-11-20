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Новини 20 листопада: повернення українських суден, судимість "Слуги народу"

Середа, 20 листопада 2019, 19:30

Росіяни угробили українські кораблі, в ГПУ спочатку підтвердили, а потім спростували, що нардеп "Слуги народу" відсидів за зґвалтування — новини, які були актуальні 20 листопада.

Про українські судна

Командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна, затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року, повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".

Пізніше кораблі ВМС почали прибувати у військову гавань Очакова в Миколаївській області.

Про судимість "Слуги народу"

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу сказав, що народний депутат "Слуги народу" Роман Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні неповнолітньої.

Після цього у ГПУ заявили, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості не є підтвердженою.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Жорстоко побитий в ніч на 10 листопада ветеран АТО Ігор Панов у середу помер у лікарні.

Президент Володимир Зеленський заохотив школярів розвиватися і включатися в розбудову держави словами про те, що нових народних депутатів вже час міняти.

Нардеп Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу", опублікував аудіо, на якому депутат Юрій Корявченков ("Юзік") нібито "вчив" криворізьких правоохоронців, як "вирішувати питання".

Екологи кажуть, що ухвалений парламентом та підписаний президентом закон про заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах насправді спрощує рубку деревини.

Рада з питань захисту свободи слова і прав журналістів при президентові засудила тиск Андрія Портнова на програму розслідувань "Схеми" та закликала його не використовувати журналістське посвідчення.

Українська правда
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