Новини 20 листопада: повернення українських суден, судимість "Слуги народу"

Росіяни угробили українські кораблі, в ГПУ спочатку підтвердили, а потім спростували, що нардеп "Слуги народу" відсидів за зґвалтування — новини, які були актуальні 20 листопада.

Про українські судна

Командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна, затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року, повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".

Пізніше кораблі ВМС почали прибувати у військову гавань Очакова в Миколаївській області.

Про судимість "Слуги народу"

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу сказав, що народний депутат "Слуги народу" Руслан Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні неповнолітньої.

Після цього у ГПУ заявили, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості не є підтвердженою.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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