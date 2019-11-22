Бойовики стріляли на ділянці розведення в Петрівському

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П'ятниця, 22 листопада 2019, 12:40

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних збройних формувань у межах ділянки розведення №3 Петрівське.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ, СЦКК

Деталі: У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 21 листопада зазначено, що 20 листопада патруль ОБСЄ, який здійснював моніторинг ситуації за 2 км на північ від н.п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) о 10.52 чув 3 черги з великокаліберного кулемета за 2-3 км на південь-південний захід (за оцінкою СЦКК, у межах ділянки розведення).

У Спільному центрі з контролю та координації зазначають: після проведеного аналізу не важко здогадатись, що це чергова спроба дискредитації ЗС України в очах місцевого населення на тимчасово окупованій території (ТОТ) та світової спільноти.

Дослівно: "Спроектувавши цю подію на карту місцевості можна отримати результат, що постріли були здійснені з ТОТ окупаційними збройними формуваннями поблизу, або в межах ділянки розведення №3 Петрівське в невідомому напрямку".

Чому це важливо: Підрозділи Збройних сил України, відповідно до умов розведення, з ймовірного місця порушення режиму припинення вогню, вести обстріли фізично не можуть.

Передісторія:

  • 9 листопада на лінії розмежування біля н.п. Богданівка та Петрівське почалося дзеркальне розведення сил і засобів на відстань 1 км. Практична фаза розведення завершилася 11 листопада.
  • 13 листопада піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій почали обстеження територій біля Петрівського й Богданівки на наявність вибухонебезпечних предметів.
  • 21 листопада на ділянці розведення №3 "Петрівське" у Донецькій області завершили розмінування.
  • Розведення сил і засобів сторін конфлікту вже відбулося на двох ділянках - №1 в районі селища Станиця Луганська та №2 в районі міста Золоте Луганської області.
  • Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.

Українська правда
Теми: Донбас Мінські угоди


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