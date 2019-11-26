Новини 26 листопада: підозра для Федини, велосипед для Зеленського

ДБР просить зняти недоторканність з Федини за погрози Зеленському, президентка Естонії подарувала Зеленському велосипед — новини, які були актуальні 26 листопада.

Про Федину

Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини.

Федина вважає підготовку їй підозри свідченням існування режиму президента Володимира Зеленського.

Про велосипед

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Зеленському електровелосипед. На велосипеді їздив герой фільму "Слуга народу" президент Василь Голобородько, якого зіграв нинішній президент.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Зеленський заявив, що геополітичний вектор країни стосовно зближення з Європою чи Росією визначає народ, а не олігарх Ігор Коломойський.

Печерський суд дав ДБР доступ до паспортних даних Порошенка.

Національний банк з 20 грудня вводить на заміну паперових банкнот монети номіналом 5 гривень, та починає оновлення банкнот номіналом 50 та 200 гривень, монети в 10 гривень з'являться з середини 2020 року.

Українському режисерові колишньому політв'язню Кремля Олегу Сенцову вручили премію імені Сахарова "За свободу думки".

В Албанії стався потужний землетрус магнітудою 6,4: є загиблі, численні руйнування.