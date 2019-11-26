Новости 26 ноября: подозрение для Федины, велосипед для Зеленского

ГБР просит снять неприкосновенность с Федины за угрозы Зеленскому, президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед — новости, которые были актуальны 26 ноября.

О Федине

Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины.

Федина считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.

О велосипеде

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому электровелосипед. На велосипеде ездил герой фильма "Слуга народа" президент Василий Голобородько, которого сыграл нынешний президент.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Зеленский заявил, что геополитический вектор страны относительно сближения с Европой или Россией определяет народ, а не олигарх Игорь Коломойский.

Печерский суд дал ГБР доступ к паспортным данным Порошенко.

Национальный банк с 20 декабря вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

Украинскому режиссеру бывшему политзаключенному Кремля Олегу Сенцову вручили премию имени Сахарова "За свободу мысли".

В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4: есть погибшие, многочисленные разрушения.