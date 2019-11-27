Суд дав ДБР доступ до інформації про відпустки і відрядження Порошенка

Печерський районний суд Києва дав Державному бюро розслідувань доступ до документів про відпустки та відрядження ексглави держави Петра Порошенка, які перебувають в Офісі президента.

Джерело: рішення Печерського суду від 22 листопада, оприлюднене в реєстрі судових рішень

Деталі: Згідно з ухвалою суду, слідчі ДБР отримали тимчасовий доступ до табеля обліку використання робочого часу президента України у період з 7 червня 2014 року по 20 травня 2019 року.

Крім цього – до відомостей про нарахування заробітної плати Порошенку за вищевказаний період, до документів, що підтверджують тимчасову неможливість виконання президентом своїх обов`язків у зв`язку із наявністю поважних причин, документів на підтвердження офіційних відпусток, офіційних та робочих візитів, поїздок для участі у міжнародних заходах.

Також слідчі клопотали про доступ та отримали санкцію суду на затребування інформації про місцезнаходження Порошенка в певні дати: 13.09.2015, 16.12.2015, 30.01.2016, 04.03.2016, 09.03.2016, 23.04.2016, 01.05.2016, 27.05.2016, 26.06.2016, 11.06.2016, 05.07.2016, 22.07.2016, 24.07.2016, 28.07.2016, 03.08.2016, 08.08.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 17.09.2016, 23.09.2016, 23.09.2016, 11.11.2016, 01.01.2017, 09.01.2017, 04.02.2017, 04.02.2017, 30.04.2016, 26.07.2017, 04.08.2017, 25.09.2017, 01.01.2018, 08.01.2018, 31.01.2018, 28.03.2019.

Нагадаємо: Печерський районний суд Києва також дав Державному бюро розслідувань доступ до паспортних даних дипломатичного і службового паспорта п’ятого президента України Петра Порошенка, які перебувають у Міністерстві закордонних справ.

Передісторія:

В ДБР є 13 проваджень, фігурантом яких є п’ятий президент України Петро Порошенко, в тому числі стосовно ймовірного незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів (Мальдіви).

Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні " Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка".

Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.

Журналісти програми припустили, що президент Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, "по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників".

В рамках розслідування щодо відпочинку п’ятого президента України на Мальдівах суд надав слідчим ДБР доступ до інформації щодо сум заробітної плати, доходів та сплачених Порошенком страхових внесків за 5 років.

В партії "Європейська солідарність" заявили, що ухвала суду про дозвіл на вивчення інформації про доходи Порошенка не має жодного сенсу, оскільки всі декларації експрезидента за останні роки знаходяться у відкритому доступі.

Голова Європейської народної партії Дональд Туск висловив занепокоєння щодо кримінальних проваджень стосовно Порошенка.

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