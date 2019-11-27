Суд дав ДБР доступ до інформації про відпустки і відрядження Порошенка

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Середа, 27 листопада 2019, 12:43

Печерський районний суд Києва дав Державному бюро розслідувань доступ до документів про відпустки та відрядження ексглави держави Петра Порошенка, які перебувають в Офісі президента.

Джерело: рішення Печерського суду від 22 листопада, оприлюднене в реєстрі судових рішень

Деталі: Згідно з ухвалою суду, слідчі ДБР отримали тимчасовий доступ до табеля обліку використання робочого часу президента України у період з 7 червня 2014 року по 20 травня 2019 року.

Крім цього – до відомостей про нарахування заробітної плати Порошенку за вищевказаний період, до документів, що підтверджують тимчасову неможливість виконання президентом своїх обов`язків у зв`язку із наявністю поважних причин, документів на підтвердження офіційних відпусток, офіційних та робочих візитів, поїздок для участі у міжнародних заходах.

Також слідчі клопотали про доступ та отримали санкцію суду на затребування інформації про місцезнаходження Порошенка в певні дати: 13.09.2015, 16.12.2015, 30.01.2016, 04.03.2016, 09.03.2016, 23.04.2016, 01.05.2016, 27.05.2016, 26.06.2016, 11.06.2016, 05.07.2016, 22.07.2016, 24.07.2016, 28.07.2016, 03.08.2016, 08.08.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 17.09.2016, 23.09.2016, 23.09.2016, 11.11.2016, 01.01.2017, 09.01.2017, 04.02.2017, 04.02.2017, 30.04.2016, 26.07.2017, 04.08.2017, 25.09.2017, 01.01.2018, 08.01.2018, 31.01.2018, 28.03.2019.

Нагадаємо: Печерський районний суд Києва також дав Державному бюро розслідувань доступ до паспортних даних дипломатичного і службового паспорта п’ятого президента України Петра Порошенка, які перебувають у Міністерстві закордонних справ.

Передісторія:

  • В ДБР є 13 проваджень, фігурантом яких є п’ятий президент України Петро Порошенко, в тому числі стосовно ймовірного незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів (Мальдіви).
  • Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні " Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка".
  • Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.
  • Журналісти програми припустили, що президент  Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.
  • Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, "по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників".
  • В рамках розслідування щодо відпочинку п’ятого президента України на Мальдівах суд надав слідчим ДБР доступ до інформації щодо сум заробітної плати, доходів та сплачених Порошенком страхових внесків за 5 років.
  • В партії "Європейська солідарність" заявили, що ухвала суду про дозвіл на вивчення інформації про доходи Порошенка не має жодного сенсу, оскільки всі декларації експрезидента за останні роки знаходяться у відкритому доступі.
  • Голова Європейської народної партії Дональд Туск висловив занепокоєння щодо кримінальних проваджень стосовно Порошенка.

Знати більше: "Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка"

Українська правда


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