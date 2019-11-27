Суд дал ГБР доступ к информации об отпусках и командировках Порошенко
Печерский районный суд Киева дал Государственному бюро расследований доступ к документам об отпусках и командировках экс-главы государства Петра Порошенко, находящихся в Офисе президента.
Источник: решение Печерского суда от 22 ноября, опубликованное в реестре судебных решений
Детали: Согласно постановлению суда, следователи ГБР получили временный доступ к табелю учета использования рабочего времени президента Украины в период с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года.
Кроме этого – к сведениям о начислении заработной платы Порошенко за вышеуказанный период, документам, подтверждающим временную невозможность выполнения президентом своих обязанностей в связи с наличием уважительных причин, документов на подтверждение официальных отпусков, официальных и рабочих визитов, поездок для участия в международных мероприятиях.
Также следователи ходатайствовали о доступе и получили санкцию суда на истребование информации о местонахождении Порошенко в определенные даты: 13.09.2015, 16.12.2015, 30.01.2016, 04.03.2016, 09.03.2016, 23.04.2016, 01.05.2016, 27.05. 2016 26.06.2016, 11.06.2016, 05.07.2016, 22.07.2016, 24.07.2016, 28.07.2016, 03.08.2016, 08.08.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 17.09.2016, 23.09.2016, 23.09.2016, 11.11.2016, 01.01.2017, 09.01.2017, 04.02.2017, 04.02.2017, 30.04.2016, 26.07.2017, 04.08.2017, 25.09.2017, 01.01.2018, 08.01.2018, 31.01. 2018, 28.03.2019.
Напомним: Печерский районный суд Киева также дал Государственному бюро расследований доступ к паспортным данным дипломатического и служебного паспорта пятого президента Украины Петра Порошенко, находящихся в Министерстве иностранных дел.
Предыстория:
- В ГБР есть 13 производств, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко, в том числе относительно вероятной незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы).
- Дело касается его отдыха на Мальдивах в январе 2018 года, о котором писали журналисты программы "Схемы" в своем расследовании "Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко".
- Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января вместе с перелетом вообще стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляло более 14 млн гривен.
- Журналисты программы предположили, что президент Петр Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.
- В то же время Порошенко отмечал, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией в пограничников".
- На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты, но отказались уточнять сумму.
- В рамках расследования относительно отдыха пятого президента Украины на Мальдивах суд предоставил следователям ГБР доступ к информации о суммах заработной платы, доходов и уплаченных Порошенко страховых взносов за 5 лет.
- В партии "Европейская солидарность" заявили, что решение суда о разрешении на изучение информации о доходах Порошенко не имеет никакого смысла, поскольку все декларации экс-президента за последние годы находятся в открытом доступе.
- Председатель Европейской народной партии Дональд Туск выразил обеспокоенность относительно уголовных производств в отношении Порошенко.
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