Суд дал ГБР доступ к информации об отпусках и командировках Порошенко

Печерский районный суд Киева дал Государственному бюро расследований доступ к документам об отпусках и командировках экс-главы государства Петра Порошенко, находящихся в Офисе президента.

Источник: решение Печерского суда от 22 ноября, опубликованное в реестре судебных решений

Детали: Согласно постановлению суда, следователи ГБР получили временный доступ к табелю учета использования рабочего времени президента Украины в период с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года.

Кроме этого – к сведениям о начислении заработной платы Порошенко за вышеуказанный период, документам, подтверждающим временную невозможность выполнения президентом своих обязанностей в связи с наличием уважительных причин, документов на подтверждение официальных отпусков, официальных и рабочих визитов, поездок для участия в международных мероприятиях.

Также следователи ходатайствовали о доступе и получили санкцию суда на истребование информации о местонахождении Порошенко в определенные даты: 13.09.2015, 16.12.2015, 30.01.2016, 04.03.2016, 09.03.2016, 23.04.2016, 01.05.2016, 27.05. 2016 26.06.2016, 11.06.2016, 05.07.2016, 22.07.2016, 24.07.2016, 28.07.2016, 03.08.2016, 08.08.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 17.09.2016, 23.09.2016, 23.09.2016, 11.11.2016, 01.01.2017, 09.01.2017, 04.02.2017, 04.02.2017, 30.04.2016, 26.07.2017, 04.08.2017, 25.09.2017, 01.01.2018, 08.01.2018, 31.01. 2018, 28.03.2019.

Напомним: Печерский районный суд Киева также дал Государственному бюро расследований доступ к паспортным данным дипломатического и служебного паспорта пятого президента Украины Петра Порошенко, находящихся в Министерстве иностранных дел.

Предыстория:

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