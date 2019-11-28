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Меркель подзвонила Зеленському

Четвер, 28 листопада 2019, 15:30
Меркель подзвонила Зеленському
Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Офісі президента, ОП в Telegram

Дослівно: "Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня цього року".

Деталі: За даними УП, ініціатором телефонної розмови виступила німецька сторона.

Цьому передувало: 15 листопада стало відомо, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня 2019 року в Парижі. На зустрічі Зеленський має намір домовитися з Путіним про звільнення полонених, перемир'я та припинення вогню на Донбасі та повернення Україні контролю над державним кордоном із Росією.

Того ж дня, 15 листопада, відбулася телефонна розмова Емманюеля Макрона і Зеленського. Сторони обговорили проведення саміту в "нормандському форматі".

25 листопада Зеленський у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на захоплених Росією українських кораблях і торкнув питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС.

Нагадаємо:

  • 18 листопада Росія повернула затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу".
  • 20 листопада командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".
  • Зеленський оглянув повернені РФ судна і заявив, що Україна вимагатиме від Росії повернути "все що там є".

Українська правда

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Теми: МеркельЗеленськийнормандський формат
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