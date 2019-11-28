Меркель позвонила Зеленскому

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Четверг, 28 ноября 2019, 16:30

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента, Офис президента в Telegram

Дословно: "Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года".

Детали: По данным УП, инициатором телефонного разговора выступила немецкая сторона.

Дополняется

Украинская правда


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