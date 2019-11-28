Меркель позвонила Зеленскому

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента, Офис президента в Telegram

Дословно: "Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года".

Детали: По данным УП, инициатором телефонного разговора выступила немецкая сторона.

Этому предшествовало: 15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже. На встрече Зеленский намерен договориться с Путиным об освобождении пленных, перемирии и прекращении огня на Донбассе и возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.

В тот же день, 15 ноября, состоялся телефонный разговор Эммануэля Макрона и Зеленского. Стороны обсудили проведение саммита в "нормандском формате".

25 ноября Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на захваченных Россией украинских кораблях, и затронул вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

Напомним: