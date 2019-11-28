Суд відмовився відпускати генерала Марченка на поруки, але знизив заставу
Київський апеляційний суд зменшив до 20 мільйонів гривень суму застави начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил Дмитру Марченко, котрого ДБР підозрює в закупівлі бракованих бронежилетів.
Джерело: "Інтерфакс-Україна".
Деталі: В ході слухання апеляції на судовому засіданні 27 листопада кілька чинних і колишніх народних депутатів, а також військовослужбовців (Євген Жуков, Марія Іонова, Семен Колейник, Олексій Мочанов, Борислав Береза) висловили готовність взяти Марченка на поруки.
Разом з тим суд своїм рішенням лише зменшив суму застави як альтернативу тримання під вартою з 76 млн грн до 20 млн грн.
Марченко брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, оскільки утримується під вартою.
Що було раніше: 11 листопад генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитра Марченка, якого підозрюють у закупівлі бракованих бронежилетів, заарештували з правом внесення 76 мільйонів гривень застави. Міністерство оборони висловило здивування з цього приводу, оскільки Марченко має дуже позитивні характеристики.
Передісторія:
- В кінці червня Держбюро розслідувань провело 40 обшуків у посадовців Міністерства оборони у справі про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Збитки для держави оцінили у 100 мільйонів гривень.
- За даними слідства, було закуплено 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання. Усього за завищеними цінами закупили 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.
- Державне бюро розслідувань у липні оприлюднило розмови працівників Міністерства оборони, які закупили бронежилети "Корсар М3с 1-4 класу захисту" і при цьому знали, що вони прострілюються і не відповідають технічним вимогам.
- Згідно з системою закупівель "Прозорро", на початку року Міноборони лише раз купувало бронежилети – у ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000".
- 5 листопада директор ДБР Роман Труба повідомив, що слідчі оголосили про підозри п’ятьом високопосадовцям Міноборони у справі про закупівлю неякісних бронежилетів.
- За даними слідства, саме генерал-майор Марченко за попередньою змовою з ще чотирма посадовцями закупили 11 тисяч неякісних бронежилетів "Корсар МЗс-1-4" на загальну суму близько 100 мільйонів гривень.