Суд відмовився відпускати генерала Марченка на поруки, але знизив заставу

Київський апеляційний суд зменшив до 20 мільйонів гривень суму застави начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил Дмитру Марченко, котрого ДБР підозрює в закупівлі бракованих бронежилетів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна".

Деталі: В ході слухання апеляції на судовому засіданні 27 листопада кілька чинних і колишніх народних депутатів, а також військовослужбовців (Євген Жуков, Марія Іонова, Семен Колейник, Олексій Мочанов, Борислав Береза) висловили готовність взяти Марченка на поруки.

Разом з тим суд своїм рішенням лише зменшив суму застави як альтернативу тримання під вартою з 76 млн грн до 20 млн грн.

Марченко брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, оскільки утримується під вартою.

Що було раніше: 11 листопад генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитра Марченка, якого підозрюють у закупівлі бракованих бронежилетів, заарештували з правом внесення 76 мільйонів гривень застави. Міністерство оборони висловило здивування з цього приводу, оскільки Марченко має дуже позитивні характеристики.

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