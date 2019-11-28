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Суд відмовився відпускати генерала Марченка на поруки, але знизив заставу

Четвер, 28 листопада 2019, 16:10

Київський апеляційний суд зменшив до 20 мільйонів гривень суму застави начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил Дмитру Марченко, котрого ДБР підозрює в закупівлі бракованих бронежилетів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна".

Деталі: В ході слухання апеляції на судовому засіданні 27 листопада кілька чинних і колишніх народних депутатів, а також військовослужбовців (Євген Жуков, Марія Іонова, Семен Колейник, Олексій Мочанов, Борислав Береза) висловили готовність взяти Марченка на поруки.

Разом з тим суд своїм рішенням лише зменшив суму застави як альтернативу тримання під вартою з 76 млн грн до 20 млн грн.

Марченко брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, оскільки утримується під вартою.

Що було раніше: 11 листопад генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитра Марченка, якого підозрюють у закупівлі бракованих бронежилетів, заарештували з правом внесення 76 мільйонів гривень застави. Міністерство оборони висловило здивування з цього приводу, оскільки Марченко має дуже позитивні характеристики.

Передісторія:

  • В кінці червня Держбюро розслідувань провело 40 обшуків у посадовців Міністерства оборони у справі про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Збитки для держави оцінили у 100 мільйонів гривень.
  • За даними слідства, було закуплено 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання. Усього за завищеними цінами закупили 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.
  • Державне бюро розслідувань у липні оприлюднило розмови працівників Міністерства оборони, які закупили бронежилети "Корсар М3с 1-4 класу захисту" і при цьому знали, що вони прострілюються і не відповідають технічним вимогам.
  • Згідно з системою закупівель "Прозорро", на початку року Міноборони лише раз купувало бронежилети – у ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000".
  • 5 листопада директор ДБР Роман Труба повідомив, що слідчі оголосили про підозри п’ятьом високопосадовцям Міноборони у справі про закупівлю неякісних бронежилетів.
  • За даними слідства, саме генерал-майор Марченко за попередньою змовою з ще чотирма посадовцями закупили 11 тисяч неякісних бронежилетів "Корсар МЗс-1-4" на загальну суму близько 100 мільйонів гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: МіноборониЗбройні силиДБРкорупція
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