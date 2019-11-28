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Суд отказался отпускать генерала Марченко на поруки, но снизил залог

Четверг, 28 ноября 2019, 16:10

Киевский апелляционный суд уменьшил до 20 миллионов гривен сумму залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Дмитрию Марченко, котрого ДБР подозревает в закупке бракованных бронежилетов.

Источник: "Интерфакс-Украина".

Детали: В ходе слушания апелляции на судебном заседании 27 ноября ряд действующих и бывших народных депутатов, а также военнослужащих (Евгений Жуков, Мария Ионова, Семён Колейник, Алексей Мочанов, Борислав Берёза) высказали готовность взять Марченко на поруки.

Вместе с тем суд своим решением лишь уменьшил сумму залога как альтернативу содержания под стражей с 76 млн грн до 20 млн грн.

Марченко принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, так как содержится под стражей.

Что было ранее: 11 ноября генерал-майора, начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, который подозревается в закупке бракованных бронежилетов, арестовали с правом внесения 76 миллионов гривен залога. Министерство обороны выразило удивление по этому поводу, так как Марченко имеет очень позитивные характеристики.

Предыстория:

  • В конце июня Госбюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 миллионов гривен.
  • По данным следствия, было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
  • ГБР в июле обнародовало разговоры сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с 1-4 класса защиты" и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.
  • Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны только раз покупало бронежилеты – в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".
  • 5 ноября директор ДБР Роман Труба сообщил, что следователи ГБР объявили о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.
  • По данным следствия, именно генерал-майор Марченко по предварительному сговору с еще четырьмя лицами закупили 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар МЗс – 1-4" на общую сумму около 100 миллионов гривен.

Темы: МинобороныВооруженные силыГБРкоррупция
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