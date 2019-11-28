Суд отказался отпускать генерала Марченко на поруки, но снизил залог

Киевский апелляционный суд уменьшил до 20 миллионов гривен сумму залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Дмитрию Марченко, котрого ДБР подозревает в закупке бракованных бронежилетов.



Источник: "Интерфакс-Украина".



Детали: В ходе слушания апелляции на судебном заседании 27 ноября ряд действующих и бывших народных депутатов, а также военнослужащих (Евгений Жуков, Мария Ионова, Семён Колейник, Алексей Мочанов, Борислав Берёза) высказали готовность взять Марченко на поруки.



Вместе с тем суд своим решением лишь уменьшил сумму залога как альтернативу содержания под стражей с 76 млн грн до 20 млн грн.



Марченко принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, так как содержится под стражей.

Что было ранее: 11 ноября генерал-майора, начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, который подозревается в закупке бракованных бронежилетов, арестовали с правом внесения 76 миллионов гривен залога. Министерство обороны выразило удивление по этому поводу, так как Марченко имеет очень позитивные характеристики.

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