Кваснєвський розповів, за що сина Байдена взяли в Burisma

Експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, який входить до наглядової ради української газової компанії Burisma, заявив, що Хантера Байдена свого часу дійсно взяли в компанію через його ім’я.

Джерело: інтерв'ю Кваснєвського AP

Пряма мова: "Я розумію, що якщо хтось просить мене брати участь в якомусь проекті, то це не тільки тому, що я такий хороший, але і тому, що я Кваснєвський і колишній президент Польщі.

І все це взаємопов'язано. Без імені – ти ніхто. Бути Байденом не погано. Це хороше ім'я".

Деталі: За словами Кваснєвського, Хантер Байден був активним членом ради директорів, який допомагав компанії.

Зокрема, він розповів, що Байден провів дослідження і представив унікальну американську перспективу компанії, в тому числі в області корпоративного управління, ринків капіталу і устаткування для газового буріння, де американці є світовими лідерами.

Цим він був корисний для Burisma.

Кваснєвський також сказав, що члени Burisma ніколи не намагалися використовувати Хантера Байдена, щоб заслужити схвалення адміністрації Барака Обами, коли його батько Джо Байден був віцепрезидентом.

За його словами, члени компанії ніколи не питали його – а він ніколи нічого не говорив – про свого батька.

Мовляв, тільки на обідах Байдена іноді запитували, як поживає його батько, і в одному випадку Байден говорив про смерть свого брата Бо.

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