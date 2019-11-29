Квасьневский рассказал, за что сына Байдена взяли в Burisma
Экс-президент Польши Александр Квасьневский, который входит в наблюдательный совет украинской газовой компании Burisma, заявил, что Хантера Байдена в свое время действительно взяли в компанию из-за его имени.
Источник: интервью Квасьневского AP
Прямая речь: "Я понимаю, что если кто-то просит меня участвовать в каком-то проекте, то это не только потому, что я такой хороший, но и потому, что я Квасьневский и бывший президент Польши.
И все это взаимосвязано. Без имени – ты никто. Быть Байденом не плохо. Это хорошее имя".
Детали: По словам Квасьневского, Хантер Байден был активным членом совета директоров, который помогал компании.
В частности, он рассказал, что Байден провел исследование и представил уникальную американскую перспективу компании, в том числе в области корпоративного управления, рынков капитала и оборудования для газового бурения, где американцы являются мировыми лидерами.
Этим он был полезен для Burisma.
Квасьневский также сказал, что члены Burisma никогда не пытались использовать Хантера Байдена, чтобы заслужить одобрение администрации Барака Обамы, когда его отец Джо Байден был вице-президентом.
По его словам, члены компании никогда не спрашивали его – а он никогда ничего не говорил – о своем отце.
Мол, только на обедах Байдена иногда спрашивали, как поживает его отец, и в одном случае Байден говорил о смерти своего брата Бо.
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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора
Напомним:
- Хантер Байден сын вице-президента, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
- 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
- В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
- В разговоре с Зеленским Трамп сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
- Из-за этого телефонного разговора сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.
- После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.
- 13 ноября начался этап публичных слушаний в контексте расследования импичмента президента.