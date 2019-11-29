Пашинского не отпустили на поруки: он будет встречать Новый год за решеткой
Печерский районный суд Киева принял решение о продлении до 29 января 2020 года меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога народному депутату Верховной Рады VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.
Источник: "Интерфакс-Украина", народный депутат Виктория Сюмар в Facebook
Детали: Соответствующее решение было зачитано на заседании суда в пятницу. При этом суд отказал в удовлетворении ряда ходатайств о взятии Пашинского на поруки, которые подавали, в том числе, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-нардеп Андрей Тетерук.
В ходе заседания Пашинский заявил, что инцидент, во время которого он защищал свою жену, используют для того, чтобы "сфальсифицировать против него дело и незаконно бросить за решетку". Политик настаивает, что в ходе конфликта действовал в пределах необходимой самообороны.
Политик подчеркнул, что не боится "непутевых, наскоро слепленных подозрений" и будет подавать апелляцию:
Прямая речь Пашинского: "Это не получилось у Януковича и его окружения, у вас тем более не получится...
Будем апеллировать в Европейский суд. Хотя я сразу хочу сказать, чтоб не было никаких сенсаций: в Европейском суде уже из Украины тысячи исков, и мы понимаем, что это затянется во времени. Но мы пройдем весь этот путь".
Дополнительно: Народный депутат Сюмар, которой суд отказал в выдаче Пашинского на поруки, назвала процесс над ним "шоу с посадками", которым действующая власть хочет укрепить свой пошатнувшийся рейтинг. По словам нардепа, Пашинский знал о готовящемся возобновлении дела и сознательно не уехал из Украины.
Прямая речь Сюмар: "Сегодня его (Пашинского –ред.) закрыли еще на два месяца. Хотя адвокат сообщил о показаниях свидетеля, которые разбивают вдребезги версию о "умышленное нанесение тяжких и телесных". Почему дело не передают на рассмотрение по существу, а Пашинского держат за решеткой? Потому что это типа наглядная демонстрация "выполнение обещания о посадке". Для того, чтобы прикрывать провалы во внешней политике и экономике, устраивают "шоу" для тех, кто хочет "зрелищ"".
Предыстория:
- Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногуВячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбес участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
- 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрениив причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражейбез права внесения залога.
- Сам Сергей Пашинский назвал это местью Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче. Его партия "Народный фронт" назвала арест политически мотивированным "правосудием времен Януковича", а "Европейская солидарность" Петра Порошенко – "дешевым шоу" новой власти.
- Портнов заявлял, что это он стоит за подозрением Пашинскому и именно его люди почти 3 года ведут судебные процессы против него. Также Портнов угрожал, что следующим в СИЗО посадят бывшего президента Петра Порошенко, против которого он инициировал ряд дел.