Печерский районный суд Киева принял решение о продлении до 29 января 2020 года меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога народному депутату Верховной Рады VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Источник: "Интерфакс-Украина", народный депутат Виктория Сюмар в Facebook

Детали: Соответствующее решение было зачитано на заседании суда в пятницу. При этом суд отказал в удовлетворении ряда ходатайств о взятии Пашинского на поруки, которые подавали, в том числе, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-нардеп Андрей Тетерук.

В ходе заседания Пашинский заявил, что инцидент, во время которого он защищал свою жену, используют для того, чтобы "сфальсифицировать против него дело и незаконно бросить за решетку". Политик настаивает, что в ходе конфликта действовал в пределах необходимой самообороны.

Политик подчеркнул, что не боится "непутевых, наскоро слепленных подозрений" и будет подавать апелляцию:

Прямая речь Пашинского: "Это не получилось у Януковича и его окружения, у вас тем более не получится...

Будем апеллировать в Европейский суд. Хотя я сразу хочу сказать, чтоб не было никаких сенсаций: в Европейском суде уже из Украины тысячи исков, и мы понимаем, что это затянется во времени. Но мы пройдем весь этот путь".

Дополнительно: Народный депутат Сюмар, которой суд отказал в выдаче Пашинского на поруки, назвала процесс над ним "шоу с посадками", которым действующая власть хочет укрепить свой пошатнувшийся рейтинг. По словам нардепа, Пашинский знал о готовящемся возобновлении дела и сознательно не уехал из Украины.

Прямая речь Сюмар: "Сегодня его (Пашинского –ред.) закрыли еще на два месяца. Хотя адвокат сообщил о показаниях свидетеля, которые разбивают вдребезги версию о "умышленное нанесение тяжких и телесных". Почему дело не передают на рассмотрение по существу, а Пашинского держат за решеткой? Потому что это типа наглядная демонстрация "выполнение обещания о посадке". Для того, чтобы прикрывать провалы во внешней политике и экономике, устраивают "шоу" для тех, кто хочет "зрелищ"".

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