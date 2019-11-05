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Малюська знайшов в Мін’юсті ящики з прихованими листами  

Вівторок, 5 листопада 2019, 12:57
Малюська знайшов в Мін’юсті ящики з прихованими листами  

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у міністерстві знайшли ящики із прихованою вхідною документаціє.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Знайшли кілька ящиків прихованої вхідної кореспонденції, яка несла ризики для схематозників, та яку співробітники Мін’юсту, відповідальні за діловодство міністерства, сховали імовірно на замовлення третіх осіб", - написав він.

"Судячи з усього, на вхідній кореспонденції був встановлений корупційний фільтр: на якихось документах проставляли "мінус" і він ховався, а потім і знищувався. Про якісь інші важливі документи повідомляли сторонніх зацікавлених осіб. А зовсім нікому не потрібний хлам одразу брався у офіційну роботу", - додав міністр.

Він розповів, що до його приходу в міністерство майже всі документи були "відфільтровані".

"Очищення влади триває. Правоохоронні органи повідомлені", - написав Малюська.

 
Фото: Facebook
 
Фото: Facebook

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Українська правда
Теми: Кабінет міністрівМін'юст
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