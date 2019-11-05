Льовочкіна переписувалась із Манафортом щодо приватизації "Укртелекому" – ЗМІ

У 2010 році тодішній нардеп від "Партії регіонів" Юлія Льовочкіна домовлялась із американським політтехнологом і лобістом Полом Манафортом щодо участі у схемі приватизації "Укртелекому".

Про це свідчить листування, яке опинилося у розслідувачів з OCCRP, пише Слідство.інфо.

"Манафорт — давній гравець в американській політиці та бізнесі й має зв’язки по всьому світу. Його стосунки з Україною тягнуться ще від початку 2000-х. Крім цього, він був залучений в президентській кампанії Віктора Януковича у 2010 році", - пишуть журналісти.

Вказується, що під час цієї кампанії Манафорт тісно співпрацював з двома українськими політиками: депутаткою Юлією Льовочкіною та її братом Сергієм Льовочкіним, який став головою адміністрації президента Януковича.

"Манафорт і Льовочкіни не гаяли часу, плануючи різноманітні угоди. Про це свідчать тисячі електронних листів, які опинилися у OCCRP. Вони підтверджують, що листування між цими людьми тривали десятиліттями. Через сім місяців після перемоги Януковича на виборах Льовочкіна написала Манафорту про заплановану приватизацію "Укртелекому". Вона припустила, що їм вдасться отримати компанію за вигідною ціною, оскільки вони можуть впливати на тендерний процес", - сказано у публікації.

Наводиться також цитата із листа Льовочкіної Манафорту від 13 вересня 2010 року. З неї було зрозуміло, що посада її брата, як вищого чиновника в уряді Януковича, може стати у нагоді.

"Ми можемо впливати на умови аукціону. Таким чином, є простір для маневру", — написала Льовочкіна.

Вона повідомила Манафорту, що вони з братом можуть "структурувати умови тендеру" під себе, та навіть не допустити до участі компанії, у яких будь-яка держава мала частку більше 25 відсотків.

"Ми можемо підготувати компанію, яка братиме участь у тендері", — написала вона.

Зазначається, що в момент переписки, Манафорт захоплено відповів на електронний лист Льовочкіної.

"Я передав інформацію відповідним людям", - написав він 14 жовтня. "Завтра у нас з ними буде дзвінок. Я запропоную провести зустріч наступного тижня. Мета зустрічі — зібрати усіх учасників за одним столом, обговорити умови, пропозиції та наступні кроки".

Зрештою, 16 листопада 2010 року Манафорт написав Льовочкиній, що не зможе забезпечити фінансування купівлі "Укртелекому", незважаючи на "тиск" на потенційне джерело фінансування в Китаї.

Схема продовжилась без нього.

Водночас у прес-службі партії "Опозиційної платформи - За життя" "Українській правді" заявили, що їх нардеп Юлія Льовочкіна "не отримувала, не була автором та не відправляла повідомлення, які редакція отримала нібито внаслідок зламу невказаних поштових скриньок".

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Приватизація "Укртелекому": як олігархи переграють державу

Нагадаємо:

Американський суд засудив колишнього політтехнолога Партії регіонів і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта ще до 7,5 років в'язниці.

Манафорта звинувачували в змові проти Сполучених Штатів, включаючи відмивання грошей, незаконному лобіюванні, змові з метою перешкодити правосуддю і спроби чинити тиск на свідків.

Фонд держмайна в травні 2011 року продав 92,79% акцій Укртелекому українській "дочці" австрійської компанії EPIC - фірмі ЕСУ - за 10,5 млрд гривень.

Потім ЕСУ перепродала цей актив групі СКМ Ріната Ахметова. Бізнесмен став власником компанії опосередковано.

Він придбав у EPIC 100% акцій компанії UА Тelecominvest Limited, якій належать корпоративні права українського ТОВ "ЕСУ".

Остання компанія була безпосереднім власником Укртелекому, контролюючи майже 93% акцій компанії.