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Євродепутат: "Північний потік-2" збудують, але це можна загальмувати

Вівторок, 5 листопада 2019, 16:02

Польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський вважає, що газопровід "Північний потік-2" буде збудовано й тепер можна тільки сповільнити його будівництво.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Нагадаємо, минулого тижня Данія дала свою згоду на прокладення газового маршруту "Північний потік-2". Євродепутат зазначив, що тепер можна лише намагатися затримувати реалізацію цього проєкту.

"Перед нами – усі можливі заходи, щоб сповільнювати. Данське рішення можна оскаржити протягом одного місяця", - сказав Яцек Саріуш-Вольський.

"По-друге, загроза санкцій з боку Конгресу США також виконує якусь гальмівну роль. Крім того, в Європейському союзі існує нове законодавство, яке стосується контролю закордонних інвестицій з погляду безпеки, а не економіки в енергетичній сфері", – додав євродепутат.

Данія стала останньою країною ЄС, яка схвалила будівництво трубопроводу, який транспортуватиме російський газ до Німеччини по дну Балтійського моря.

МЗС України заявило, що розраховує на тверду позицію Євросоюзу в питанні повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета на цей проєкт.

Читайте детальніше: "Північний потік-2" без обмежень: що викликало згоду Данії на скандальний російський газопровід".

Теми: газЄвропаГазпром
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