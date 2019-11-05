На слухання у Конгрес викликали керівника адміністрації Трампа

Глави трьох комітетів Палати представників відправили листа з викликом на свідчення в Конгресі в.о. адміністрації Білого дому Міку Малвані.

Джерело: "Укрінформ"

Законодавці підозрюють його у безпосередньому виконанні розпоряджень президента Трампа з метою створення тиску на нове керівництво України.

"З огляду на докази, зібрані під час розслідування з імпічменту, а також відкритих повідомлень, ми вважаємо, що ви володієте суттєвими знаннями та інформацією з перших рук, які мають значення для слідства", - зазначається в листі.

Як підкреслили глави комітетів, розслідування підтвердило, що Малвані міг бути безпосередньо залучений до зусиль, організованих президентом Трампом, його особистим адвокатом Руді Джуліані та іншими людьми, "щоби відкласти очікувану ( президентом України – УП ) зустріч у Білому домі, а також майже $400 млн допомоги".

На переконання слідства, це було зроблено з метою тиску на президента Зеленського, щоби в Україні було ініційоване розслідування проти Джо Байдена. Якби це було реалізоване, то принесло би користь особистим політичним інтересам президента Трампа та поставило би під загрозу національну безпеку США, підкреслили члени Конгресу США.

Законодавці зазначили, що очікують в.о. глави адміністрації Білого дому на слуханнях, що будуть проведені в п'ятницю, 8 листопада о 9-й ранку.

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Нагадаємо:

У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

Передісторія: