Рябошапка заявив, що прокурори не хотіли розслідувати справу Гандзюк

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що в справі вбивства активістки Катерини Гандзюк мало зрушень через низку проблем серед групи прокурорів.

Джерело: інтерв'ю генерального прокурора України Руслана Рябошапки виданню LB.ua

На запитання журналіста чи був зі сторони прокурорів, які займалися цією справою, саботаж, Рябошапка відповів:

"Я не буду прямо відповідати на це запитання. Скажу лише, що ми поміняли групу прокурорів. В цій справі є величезна проблема... Її не хотіли розслідувати", - зазначив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чи пов'язаний цей факт із можливою причетністю до справи Гандзюк представників правоохоронних органів, Рябошапка сказав, що "те середовище, що існувало на час вчинення злочину, на час здійснення розслідування, впливало на його результати".

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