Рябошапка заявив, що прокурори не хотіли розслідувати справу Гандзюк

11260 переглядів
Середа, 6 листопада 2019, 05:13

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що в справі вбивства активістки Катерини Гандзюк мало зрушень через низку проблем серед групи прокурорів.

Джерело: інтерв'ю генерального прокурора України Руслана Рябошапки виданню LB.ua

На запитання журналіста чи був зі сторони прокурорів, які займалися цією справою, саботаж, Рябошапка відповів:

"Я не буду прямо відповідати на це запитання. Скажу лише, що ми поміняли групу прокурорів. В цій справі є величезна проблема... Її не хотіли розслідувати", - зазначив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чи пов'язаний цей факт із можливою причетністю до справи Гандзюк представників правоохоронних органів, Рябошапка сказав, що "те середовище, що існувало на час вчинення злочину, на час здійснення розслідування, впливало на його результати".

Читайте також: Нові прізвища у справі Гандзюк, та хто насправді відкрив таємницю слідства

Нагадаємо:

Теми: напад на Гандзюк Рябошапка прокуратура


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Головні новини вівторка і ночі: вбивство Кирила Тлявова, держбюджет-2020 6 листопада 2019, 08:00
На Банковій провели акцію "Рік без Каті" 4 листопада 2019, 21:05
Повірений США в Україні Тейлор: Вимагаємо справедливості для Гандзюк 4 листопада 2019, 17:06
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
посміхніться!

Що робити, коли ти – тато, а дитині треба мама

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому

Фотопроект

Якби собаки танцювали