Рябошапка: Горбатюк і конфлікт – це синоніми

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що управління спеціальних розслідувань ГПУ на чолі з Сергієм Горбатюком займалося не своїми справами.

В інтерв’ю LB.ua генпрокурор також сказав, що Горбатюка звільнили, бо він не захотів проходити переатестацію.

"Якщо Сергій Вікторович не захотів працювати далі в силу певних своїх мотивів, які він приховує від нас, від вас... Я особисто сидів із Горбатюком і його колегами за цим столом, пояснював впродовж кількох годин, що таке атестація, як і чому вона відбувається. Те саме робив Чумак декілька днів. А Горбатюк послухав і зробив по-своєму. Так ніби заздалегідь був впевнений, що саме так і вчинить", – сказав Рябошапка.

"Чому так вчинив? Очевидно, що Горбатюку вигідний конфлікт. Горбатюк і конфлікт – це синоніми. Ми не можемо поставити знак рівності між Горбатюком і ефективністю, результатом роботи, але "Горбатюк" дорівнює "конфлікт". Постійне створення з себе образу жертви дає можливість захищатися від усіх", – заявив він.

Рябошапка зазначив: "Ми взяли статистику (роботи управління спецрозслідувань – ред..). Із 14,5 тисяч томів справ, напрацьованих за 5,5 років, 8 тисяч стосуються подій на Майдані. А решта – незрозуміло чого. Там – хтозна-що. Тобто половину свого робочого часу вони займалися не тим, чим повинні були".

На запитання, чому досі немає відповіді, що сталось на Майдані, він сказав, що "це – питання ефективності роботи керівництва цього підрозділу".

На запитання, чому за 5 років не розкрито, хто вбив протестувальників, Рябошапка відповів: "Давайте покличемо Сергія Вікторовича (Горбатюка – ред.). Нам також дуже цікаво".

Генпрокурор також підтвердив, що пропонував адвокатці родин загиблих Євгенії Закревській очолити департамент, що здійснюватиме процесуальне керівництво у справах, пов’язаних із подіями 2013-2014 років на Майдані. Але вона відмовилася: "Ми не дійшли згоди щодо всіх елементів домовленості".

Він припустив, що цей департамент може очолити "той, хто не підтримав Сергія Вікторовича (Горбатюка – ред..) в його демарші".

Нагадаємо, 29 жовтня керівником департаменту призначили Віктора Мисяка, його заступником – Олексія Донського.

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