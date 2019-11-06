Рябошапка: Горбатюк і конфлікт – це синоніми
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що управління спеціальних розслідувань ГПУ на чолі з Сергієм Горбатюком займалося не своїми справами.
В інтерв’ю LB.ua генпрокурор також сказав, що Горбатюка звільнили, бо він не захотів проходити переатестацію.
"Якщо Сергій Вікторович не захотів працювати далі в силу певних своїх мотивів, які він приховує від нас, від вас... Я особисто сидів із Горбатюком і його колегами за цим столом, пояснював впродовж кількох годин, що таке атестація, як і чому вона відбувається. Те саме робив Чумак декілька днів. А Горбатюк послухав і зробив по-своєму. Так ніби заздалегідь був впевнений, що саме так і вчинить", – сказав Рябошапка.
"Чому так вчинив? Очевидно, що Горбатюку вигідний конфлікт. Горбатюк і конфлікт – це синоніми. Ми не можемо поставити знак рівності між Горбатюком і ефективністю, результатом роботи, але "Горбатюк" дорівнює "конфлікт". Постійне створення з себе образу жертви дає можливість захищатися від усіх", – заявив він.
Рябошапка зазначив: "Ми взяли статистику (роботи управління спецрозслідувань – ред..). Із 14,5 тисяч томів справ, напрацьованих за 5,5 років, 8 тисяч стосуються подій на Майдані. А решта – незрозуміло чого. Там – хтозна-що. Тобто половину свого робочого часу вони займалися не тим, чим повинні були".
На запитання, чому досі немає відповіді, що сталось на Майдані, він сказав, що "це – питання ефективності роботи керівництва цього підрозділу".
На запитання, чому за 5 років не розкрито, хто вбив протестувальників, Рябошапка відповів: "Давайте покличемо Сергія Вікторовича (Горбатюка – ред.). Нам також дуже цікаво".
Генпрокурор також підтвердив, що пропонував адвокатці родин загиблих Євгенії Закревській очолити департамент, що здійснюватиме процесуальне керівництво у справах, пов’язаних із подіями 2013-2014 років на Майдані. Але вона відмовилася: "Ми не дійшли згоди щодо всіх елементів домовленості".
Він припустив, що цей департамент може очолити "той, хто не підтримав Сергія Вікторовича (Горбатюка – ред..) в його демарші".
Нагадаємо, 29 жовтня керівником департаменту призначили Віктора Мисяка, його заступником – Олексія Донського.
Передісторія:
- 23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.
- 5 листопада Андрій Портнов заявив, що Сергій Горбатюк "вкрав два томи оригіналів кримінального провадження" щодо розстрілів міліціонерів під час Революції Гідності. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно слідчих через це.
- Сергій Горбатюк у відповідь заявив, що його колишній підлеглий разом із юристом Андрієм Портновим могли викрасти матеріали розслідування, щоб звинуватити його у злочині.
- Горбатюк пов'язує своє звільнення з небажанням Генпрокуратури розслідувати справу про "злочинну організацію Віктора Януковича", оскільки зараз при владі є особи, які працювали в той час у Кабінеті міністрів. Йдеться про Андрія Богдана.