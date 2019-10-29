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Рябошапка призначив керівника Департаменту з нагляду за справами Майдану

Вівторок, 29 жовтня 2019, 18:06

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Мисяка керівником Департаменту з нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів під час Майдану.

Джерело: Пресслужба Генпрокуратури

Деталі: Олексія Донського призначили на посаду заступника начальника вказаного Департаменту. Раніше Мисяк обіймав посаду начальника управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ, яке ліквідував Рябошапка.

Донський був начальником відділу в Управлінні спеціальних розслідувань, яке очолював Сергій Горбатюк.

Передісторія:

  • 21 жовтня було створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, з функцією координації досудового розслідування у цих провадженнях.
  • Водночас Рябошапка ліквідував прокурорське управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.
  • Розслідування у провадженнях стосовно вказаних злочинів проводили 43 слідчих та прокурорів управління спеціальних розслідувань ГПУ. В той же час, згідно із законодавством України, органи прокуратури з 20 листопада втрачають право на досудове розслідування, і всі провадження після аудиту мають бути передані відповідним органам досудового розслідування.
  • Так, до НАБУ буде скеровано економічні епізоди кримінальних проваджень щодо оточення колишнього президента Віктора Януковича. Провадження, які стосуються розстрілів на Майдані та інших насильницьких злочинів, будуть передані до ДБР.
  • 23 жовтня Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

Українська правда
Теми: РябошапкаМайданпрокуратура
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