Рябошапка призначив керівника Департаменту з нагляду за справами Майдану

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Мисяка керівником Департаменту з нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів під час Майдану.

Джерело: Пресслужба Генпрокуратури

Деталі: Олексія Донського призначили на посаду заступника начальника вказаного Департаменту. Раніше Мисяк обіймав посаду начальника управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ, яке ліквідував Рябошапка.

Донський був начальником відділу в Управлінні спеціальних розслідувань, яке очолював Сергій Горбатюк.

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