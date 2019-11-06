В Росії різко зросла кількість тих, хто хоче "повномасштабних змін"

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Середа, 6 листопада 2019, 13:57

З літа 2017 року кількість росіян, які виступають за "рішучі і повномасштабні зміни" в Росії збільшилась з 42 до 59%.

Про це йдеться у спільному дослідженні "Левада-центру" і Московського центру Карнегі, повідомляє "Новая газета".

Прихильників "незначних змін" стало менше – 31 замість 41% два роки тому.

Вказується, що кожен четвертий виступив за підвищення загального рівня життя (24%), серед інших популярних варіантів – зміна президента і уряду (13%), зниження тарифів ЖКГ (11%), боротьба з корупцією (10%) і збільшення доступності медицини (9%).

"Люди швидше говорять про те, що вони хотіли б отримати "на виході", ніж про те, як цього домогтися", - відзначили в центрі Карнегі.

"Залишити все як є" вважають за можливе 8% опитаних.

 

Теми: Росія соціологія


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