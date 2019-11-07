Трамп і Ердоган проведуть зустріч у Вашингтоні

1038 переглядів
Четвер, 7 листопада 2019, 01:08

Президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрінуться у Вашингтоні 13 листопада. 

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на департамент комунікацій адміністрації Ердогана

Деталі: Мова про проведення зустрічі шла під час телефонної розмови лідерів держав.

Ердоган погодився на запрошення очільника Білого дому відвідати Сполучені Штати.

Чому це важливо: Через військову операцію в Сирії, яку проводить Анкара, між лідерами Туреччини та США існують напружені відносини. Раніше Трамп надіслав листа Ердогану, де закликав його "не бути дурнем", на що останній відповів, що "викинув цей лист в смітник". 

Нагадаємо: 

  • 9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".
  • Військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.
  • США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".
  • Президент США Дональд Трамп пригрозив "повністю зруйнувати та знищити" економіку Туреччини, якщо та вчинить будь-які дії, які він вважає "поза межами", після його рішення вивести американські сили з північного сходу Сирії.
  • 9 жовтня Трамп заявив, що ухвалив рішення про передислокацію військових на півночі Сирії.
  • 23 жовтня міністерство оборони Туреччини повідомило про закінчення військової операції у Сирії, у зв’язку із виведенням курдських бойовиків із "безпечної зони".
  • Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню в північно-східній Сирії, куди Туреччина направила війська, тримається дуже добре.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Трамп Туреччина США Сирія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дії Луценка лише підсилили скепсис Трампа стосовно України – Волкер 6 листопада 2019, 23:11
Імпічмент Трампа: в Конгресі анонсували перші відкриті слухання 6 листопада 2019, 19:01
Чому олігарх Фукс може стати фігурантом "Україногейту" 6 листопада 2019, 17:25
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
психологія

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте

дослідження

Наскільки швидше старіє обличчя від куріння

тест

Що ви знаєте про дифтерію та захист від неї