Трамп і Ердоган проведуть зустріч у Вашингтоні
Четвер, 7 листопада 2019, 00:08
Президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрінуться у Вашингтоні 13 листопада.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на департамент комунікацій адміністрації Ердогана
Деталі: Мова про проведення зустрічі шла під час телефонної розмови лідерів держав.
Ердоган погодився на запрошення очільника Білого дому відвідати Сполучені Штати.
Чому це важливо: Через військову операцію в Сирії, яку проводить Анкара, між лідерами Туреччини та США існують напружені відносини. Раніше Трамп надіслав листа Ердогану, де закликав його "не бути дурнем", на що останній відповів, що "викинув цей лист в смітник".
Нагадаємо:
- 9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".
- Військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.
- США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".
- Президент США Дональд Трамп пригрозив "повністю зруйнувати та знищити" економіку Туреччини, якщо та вчинить будь-які дії, які він вважає "поза межами", після його рішення вивести американські сили з північного сходу Сирії.
- 9 жовтня Трамп заявив, що ухвалив рішення про передислокацію військових на півночі Сирії.
- 23 жовтня міністерство оборони Туреччини повідомило про закінчення військової операції у Сирії, у зв’язку із виведенням курдських бойовиків із "безпечної зони".
- Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню в північно-східній Сирії, куди Туреччина направила війська, тримається дуже добре.
Ольга Гетьманець, УП