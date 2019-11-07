Трамп і Ердоган проведуть зустріч у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрінуться у Вашингтоні 13 листопада.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на департамент комунікацій адміністрації Ердогана

Деталі: Мова про проведення зустрічі шла під час телефонної розмови лідерів держав.

Ердоган погодився на запрошення очільника Білого дому відвідати Сполучені Штати.

Чому це важливо: Через військову операцію в Сирії, яку проводить Анкара, між лідерами Туреччини та США існують напружені відносини. Раніше Трамп надіслав листа Ердогану, де закликав його "не бути дурнем", на що останній відповів, що "викинув цей лист в смітник".

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