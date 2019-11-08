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Фігуранти ялтинської "справі Хізб ут-Тахрір" виступили з останнім словом

П'ятниця, 8 листопада 2019, 23:59

У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону завершилося засідання у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір", фігуранти якої виступили з останнім словом. 

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Наступне засідання, на якому мають винести вирок, заплановане на 12 листопада.

Російські прокурори вимагають для Мусліму Алієву – 20 років позбавлення волі, Інверу Бекірову – 20,6 років, Емір-Усеїну Куку – 15 років, Вадиму Сіруку – 15 років, Арсену Джеппарову – 13,6 років, Рефату Алімову – 14,6 років в’язниці.

Нагадаємо: 

  • Окупанти тримають під арештом шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліму Алієву, Еміру-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову та Арсену Джеппарова.
  • Вони були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті.
  • Обвинувачених у цій справі їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".
  • Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".
  • Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.
  • Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

Українська правда

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Теми: РосіяКримокупація
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