Фігуранти ялтинської "справі Хізб ут-Тахрір" виступили з останнім словом

У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону завершилося засідання у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір", фігуранти якої виступили з останнім словом.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Наступне засідання, на якому мають винести вирок, заплановане на 12 листопада.

Російські прокурори вимагають для Мусліму Алієву – 20 років позбавлення волі, Інверу Бекірову – 20,6 років, Емір-Усеїну Куку – 15 років, Вадиму Сіруку – 15 років, Арсену Джеппарову – 13,6 років, Рефату Алімову – 14,6 років в’язниці.

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