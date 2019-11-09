Кличко про обвинувачення у держзраді: Не таємниця, що я заважаю

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що причиною обвинувачень на його адресу у державній зраді є політична боротьба.

Джерело: коментар Кличка журналістам під час Міжнародного економічного форуму 9 листопада, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова Кличка: "Не таємниця, що Кличко заважає, не таємниця, що проти мене йде політична боротьба, не таємниця що мене звинувачують і кажуть, що Кличко містом не керує, розкрадання бюджету йде, багато різних спекуляцій".

"Зараз якась людина звернулася до суду, змусила суд відкрити справу навіть про держзраду. Я можу сказати, будь ласка, я абсолютно відкритий, перевіряйте, якщо в когось є підозри".

Деталі: Кличко додав, що знає про те, що ведеться брудна кампанія і вона пов'язана тільки з боротьбою за владу.

"Не таємниця, що сьогодні канал "1+1" став політичним інструментом в руках і хто за цим стоїться, за цим каналом, і хто хоче стати мером - також генеральний продюсер каналу "1+1". Нечесна боротьба, але я нічого не боюся, мені ховати нема чого", - заявив міський голова.

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