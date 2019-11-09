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Кличко про обвинувачення у держзраді: Не таємниця, що я заважаю

Субота, 9 листопада 2019, 10:41

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що причиною обвинувачень на його адресу у державній зраді є політична боротьба.

Джерело: коментар Кличка журналістам під час Міжнародного економічного форуму 9 листопада, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова Кличка: "Не таємниця, що Кличко заважає, не таємниця, що проти мене йде політична боротьба, не таємниця що мене звинувачують і кажуть, що Кличко містом не керує, розкрадання бюджету йде, багато різних спекуляцій".

"Зараз якась людина звернулася до суду, змусила суд відкрити справу навіть про держзраду. Я можу сказати, будь ласка, я абсолютно відкритий, перевіряйте, якщо в когось є підозри".

Деталі: Кличко додав, що знає про те, що ведеться брудна кампанія і вона пов'язана тільки з боротьбою за владу.

"Не таємниця, що сьогодні канал "1+1" став політичним інструментом в руках і хто за цим стоїться, за цим каналом, і хто хоче стати мером - також генеральний продюсер каналу "1+1". Нечесна боротьба, але я нічого не боюся, мені ховати нема чого", - заявив міський голова. 

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Що передувало: 

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.
  • 30 липня голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" Києва і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.
  • Віталій Кличко закликав Національне антикорупційне бюро перевірити заяву голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито підкуп у його інтересах.
  • У серпні Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо можливого підкупу глави Офісу президента Андрія Богдана в інтересах мера Києва Віталія Кличка.
  • НАБУ на виконання рішення Антикорупційного суду від 18 жовтня відкрило кримінальне провадження щодо можливої державної зради і розкраданні державних коштів мером Києва Віталієм Кличком і його двома заступниками під час забудови Києва. 
  • У Вищий антикорупційний суд надійшла скарга на НАБУ про бездіяльність щодо початку розслідування можливих правопорушень Кличка та двох його заступників за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем) , ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 191 (розкрадання держкоштів), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інших злочинів.
  • Суду надали результати розгляду заяв щодо самовільного захоплення земельних ділянок, несанкціонованої забудови та самовільної реконструкції житлових та нежитлових споруд в Києві.
  • 18 жовтня суд розглянув скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за цими фактами.
  • Кличко заявив, що справа проти нього щодо державної зради не має перспектив.

Теми: Віталій КличкоНАБУКиїв
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