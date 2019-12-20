ТКГ ще поговорить про звільнення полонених по скайпу
У понеділок 23 грудня має відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі для продовження переговорів щодо обміну людьми.
Джерело: речниця представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook
Пряма мова Оліфер: "На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня 2019 року".
Цьому передувало: 19 грудня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що на зустрічі у Мінську не вдалося домовитися про обмін всіх на всіх. Він розмовляв про це з представником Росії Борисом Гризловим і з президентом України Володимиром Зеленським.
Російське видання "Коммерсант" із посиланням на два джерела у ТКГ повідомила, що близько 40 осіб із числа тих, кого українська сторона готувалася передати в ОРДЛО, відмовилися від обміну і повернення на окуповані території Донбасу. Нібито це стало однією з проблем переговорів.
За даними "Ъ", "жорстка вимога Луганська" юридично "очистити" від кримінальних справ усіх, хто підлягає обміну, стала однією з причин того, що 18 грудня на засіданні ТКГ не вдалося узгодити проведення "великого обміну" до кінця року.
Передісторія:
- 27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся попередній масштабний обмін утримуваними особами. Тоді українській стороні передали 74 людини (одна жінка вирішила залишитися в ОРДЛО) Київ передав бойовикам 233 людини.
- 9 грудня 2019 року у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії, серед іншого, домовилися, що до кінця року відбудеться обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх".
- Проблемним залишилося розуміння формули "всіх на всіх": чи йдеться про усіх встановлених осіб, чи про всіх підтверджених. Москва не погоджується підтвердити утримання деяких осіб, яких, за інформацією Києва, незаконно тримають у неволі окупанти.
- Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко говорив, що представники Червоного Хреста спробують потрапити на окуповані території, аби дізнатися, чи є там зниклі безвісти, яких, "за різними оцінками, майже 500 людей".