ТКГ ще поговорить про звільнення полонених по скайпу

У понеділок 23 грудня має відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі для продовження переговорів щодо обміну людьми.

Джерело: речниця представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook

Пряма мова Оліфер: "На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня 2019 року".

Цьому передувало: 19 грудня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що на зустрічі у Мінську не вдалося домовитися про обмін всіх на всіх. Він розмовляв про це з представником Росії Борисом Гризловим і з президентом України Володимиром Зеленським.

Російське видання "Коммерсант" із посиланням на два джерела у ТКГ повідомила, що близько 40 осіб із числа тих, кого українська сторона готувалася передати в ОРДЛО, відмовилися від обміну і повернення на окуповані території Донбасу. Нібито це стало однією з проблем переговорів.

За даними "Ъ", "жорстка вимога Луганська" юридично "очистити" від кримінальних справ усіх, хто підлягає обміну, стала однією з причин того, що 18 грудня на засіданні ТКГ не вдалося узгодити проведення "великого обміну" до кінця року.

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