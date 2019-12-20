ТКГ еще поговорит об освобождении пленных по скайпу

В понедельник 23 декабря должна состояться видеоконференция Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе для продолжения переговоров по обмену людьми.

Источник: пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook

Прямая речь Олифер: "В продолжение работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО, видеоконференция Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019 года".

Этому предшествовало: 19 декабря представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что на встрече в Минске не удалось договориться об обмене всех на всех. Он говорил об этом с представителем России Борисом Грызловым и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российское издание "Коммерсант" со ссылкой на два источника в ТКГ сообщила, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО, отказались от обмена и возвращения на оккупированные территории Донбасса. Якобы это стало одной из проблем переговоров.

По данным "Ъ", "жесткое требование Луганская" юридически "очистить" от уголовных дел всех, кто подлежит обмену, стала одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение "большого обмена" до конца года.

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