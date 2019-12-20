Справа Шеремета: прокурори не прийшли на розгляд апеляцій, суди відклали

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 11:15
Фото: Соня Лукашова

Прокурори у справі про вбивство Павла Шеремета не прийшли на розгляд апеляції на арешт підозрюваних Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко. Зокрема через це суди перенесли.

Джерело: "Українська правда"

Пряма мова Юлії Кузьменко: "Я не поїду звідси, поки не буде засідання. Я маю право на засідання".

Деталі: Прокурори не прийшли на обидва засідання. Крім того, до суду не привезли самого Антоненка. Засідання щодо Антоненка перенесли на 23 грудня, щодо Кузьменко - на 24 грудня.

За словами адвокатів Антоненка, вони попросили суддю розглянути апеляцію якнайшвидше, оскільки захист вважає арешт чоловіка порушенням його прав.

Підтримати Антоненка прийшли народний депутат Яна Зінкевич, ексдепутат Оксана Корчинська, музикант Сашко Положинський, а також його друзі, зокрема, військові.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош сказав, що не піде з суду, поки не відбудеться засідання. Він також заявив, що буде телефонувати генпрокурору Руслану Рябошапці. Знайомі Кузьменко, які прийшли підтримати її в суді, заявили, що будуть блокувати вихід із зали, щоб не дати конвоїрам вивести жінку.

Що було раніше: Адвокати підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка  подали апеляцію на арешт їхніх підзахисних.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Блог УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Соня Лукашова, УП
Теми: Справа Шеремета суд


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