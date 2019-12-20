Справа Шеремета: прокурори не прийшли на розгляд апеляцій, суди відклали

Прокурори у справі про вбивство Павла Шеремета не прийшли на розгляд апеляції на арешт підозрюваних Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко. Зокрема через це суди перенесли.

Джерело: "Українська правда"

Пряма мова Юлії Кузьменко: "Я не поїду звідси, поки не буде засідання. Я маю право на засідання".

Деталі: Прокурори не прийшли на обидва засідання. Крім того, до суду не привезли самого Антоненка. Засідання щодо Антоненка перенесли на 23 грудня, щодо Кузьменко - на 24 грудня.

За словами адвокатів Антоненка, вони попросили суддю розглянути апеляцію якнайшвидше, оскільки захист вважає арешт чоловіка порушенням його прав.

Підтримати Антоненка прийшли народний депутат Яна Зінкевич, ексдепутат Оксана Корчинська, музикант Сашко Положинський, а також його друзі, зокрема, військові.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош сказав, що не піде з суду, поки не відбудеться засідання. Він також заявив, що буде телефонувати генпрокурору Руслану Рябошапці. Знайомі Кузьменко, які прийшли підтримати її в суді, заявили, що будуть блокувати вихід із зали, щоб не дати конвоїрам вивести жінку.

Що було раніше: Адвокати підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка подали апеляцію на арешт їхніх підзахисних.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.

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Блог УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета