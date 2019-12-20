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Дело Шеремета: прокуроры не пришли на рассмотрение апелляций, суды отложили

Пятница, 20 декабря 2019, 10:15
Дело Шеремета: прокуроры не пришли на рассмотрение апелляций, суды отложили
Фото: Соня Лукашова

Прокуроры по делу об убийстве Павла Шеремета не пришли на рассмотрение апелляций на арест подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. В частности поэтому суды перенесли.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь Юлии Кузьменко: "Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я имею право на заседание".

Детали: Прокуроры не пришли на оба заседания. Кроме того, в суд не привезли самого Антоненко. Заседание по Антоненко перенесли на 23 декабря, по Кузьменко - на 24 декабря.

По словам адвокатов Антоненко, они попросили судью рассмотреть апелляцию как можно быстрее, поскольку защита считает арест мужчины нарушением его прав.

Поддержать Антоненко пришли народный депутат Яна Зинкевич, ексдепутат Оксана Корчинская, музыкант Сашко Положинский, а также его друзья, в частности, военные.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош сказал, что не уйдет из суда, пока не состоится заседание. Он также заявил, что будет звонить генпрокурору Руслану Рябошапке. Знакомые Кузьменко, которые пришли поддержать ее в суде, заявили, что будут блокировать выход из зала, чтобы не дать конвоирам вывести женщину.

Что было раньше: Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко подали апелляции на арест их подзащитных.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Блог УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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Темы: Дело Шереметасуд
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