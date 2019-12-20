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Прокурор у справі Шеремета не пройшов переатестацію

П'ятниця, 20 грудня 2019, 12:35
Прокурор у справі Шеремета не пройшов переатестацію

Начальник Управління нагляду за дотриманням законів Національною поліцією Генпрокуратури Олександр Лукашенко, який підписав підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, не пройшов атестацію.

Джерело: сайт ГПУ, адвокат Костянтин Татарченко (захисник підозрюваного у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка) у Facebook, джерела УП  

Дослівно ГПУ: "Оприлюднюються результати атестації прокурорів за підсумками проведення кадровими комісіями співбесід 19 грудня 2019 року... Лукашенко Олександр Олександрович – неуспішно".  

 

Деталі: Раніше адвокат Татарченко оприлюднив текст підозри Антоненко, підписаний Лукашенком.

 

Те, що саме Лукашенко вів справу Шеремета і підписував у ній підозри, підтвердили і джерела УП.

Наразі, за словами співрозмовника "Української правди", у справу мають залучити нового прокурора.

УП звернулася до генпрокурора Руслана Рябошапки з питанням, що буде далі зі справою вбивства Шеремета.

Раніше повідомлялось, що начальник управління нагляду ГПУ за додержанням законів Національною поліцією Олександр Лукашенко спромігся придбати квартиру у Києві за 5 гривень, а його дружина – будинок на майже 300 м² за 10 тисяч гривень. 

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
  • Слідство вважає основним мотивом убивства дестабілізацію ситуації в Україні.
  • Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор: нібито він, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності", намагався вбивством привернути увагу до таких поглядів.
  • 18 грудня підозрюваний відмовився давати свідчення, вважаючи слідчих упередженими.
  • У той же день адвокат оскаржив арешт підзахисного.



Українська правда

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Теми: Справа Шереметапрокуратура
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