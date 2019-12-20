Прокурор у справі Шеремета не пройшов переатестацію
Начальник Управління нагляду за дотриманням законів Національною поліцією Генпрокуратури Олександр Лукашенко, який підписав підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, не пройшов атестацію.
Джерело: сайт ГПУ, адвокат Костянтин Татарченко (захисник підозрюваного у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка) у Facebook, джерела УП
Дослівно ГПУ: "Оприлюднюються результати атестації прокурорів за підсумками проведення кадровими комісіями співбесід 19 грудня 2019 року... Лукашенко Олександр Олександрович – неуспішно".
Деталі: Раніше адвокат Татарченко оприлюднив текст підозри Антоненко, підписаний Лукашенком.
Те, що саме Лукашенко вів справу Шеремета і підписував у ній підозри, підтвердили і джерела УП.
Наразі, за словами співрозмовника "Української правди", у справу мають залучити нового прокурора.
УП звернулася до генпрокурора Руслана Рябошапки з питанням, що буде далі зі справою вбивства Шеремета.
Раніше повідомлялось, що начальник управління нагляду ГПУ за додержанням законів Національною поліцією Олександр Лукашенко спромігся придбати квартиру у Києві за 5 гривень, а його дружина – будинок на майже 300 м² за 10 тисяч гривень.
Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
- Слідство вважає основним мотивом убивства дестабілізацію ситуації в Україні.
- Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор: нібито він, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності", намагався вбивством привернути увагу до таких поглядів.
- 18 грудня підозрюваний відмовився давати свідчення, вважаючи слідчих упередженими.
- У той же день адвокат оскаржив арешт підзахисного.