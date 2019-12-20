Прокурор у справі Шеремета не пройшов переатестацію

Начальник Управління нагляду за дотриманням законів Національною поліцією Генпрокуратури Олександр Лукашенко, який підписав підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, не пройшов атестацію.

Джерело: сайт ГПУ, адвокат Костянтин Татарченко (захисник підозрюваного у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка) у Facebook, джерела УП

Дослівно ГПУ: "Оприлюднюються результати атестації прокурорів за підсумками проведення кадровими комісіями співбесід 19 грудня 2019 року... Лукашенко Олександр Олександрович – неуспішно".

Деталі: Раніше адвокат Татарченко оприлюднив текст підозри Антоненко, підписаний Лукашенком.

Те, що саме Лукашенко вів справу Шеремета і підписував у ній підозри, підтвердили і джерела УП.

Наразі, за словами співрозмовника "Української правди", у справу мають залучити нового прокурора.

УП звернулася до генпрокурора Руслана Рябошапки з питанням, що буде далі зі справою вбивства Шеремета.

Раніше повідомлялось, що начальник управління нагляду ГПУ за додержанням законів Національною поліцією Олександр Лукашенко спромігся придбати квартиру у Києві за 5 гривень, а його дружина – будинок на майже 300 м² за 10 тисяч гривень.

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").

Слідство вважає основним мотивом убивства дестабілізацію ситуації в Україні.

Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор: нібито він, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності", намагався вбивством привернути увагу до таких поглядів.

18 грудня підозрюваний відмовився давати свідчення, вважаючи слідчих упередженими.

У той же день адвокат оскаржив арешт підзахисного.





