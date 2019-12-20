Прокурор по делу Шеремета не прошел переаттестацию
Начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, подписавший подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию.
Источник: сайт ГПУ, адвокат Константин Татарченко (защитник подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко) в Facebook, источники УП
Дословно ГПУ: "Обнародуются результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований 19 декабря 2019 года... Лукашенко Александр Александрович – неуспешно".
Детали: Ранее адвокат Татарченко обнародовал текст подозрения Антоненко, подписанный Лукашенко.
То, что именно Лукашенко вел дело Шеремета и подписывал в нем подозрения, подтвердили и источники УП.
Сейчас, по словам собеседника "Украинской правды", в дело должны привлечь нового прокурора.
УП обратилась к генпрокурору Руслану Рябошапке с вопросом, что будет дальше с делом убийства Шеремета.
Ранее сообщалось, что начальник управления надзора ГПУ за соблюдением законов Национальной полицией Александр Лукашенко смог приобрести квартиру в Киеве за 5 гривен, а его жена – дом на почти 300 м² за 10 тысяч гривен.
Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко( "Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине.
- Антоненко фигурирует в расследовании как организатор: якобы "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности", он пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
- 18 декабря подозреваемый отказался давать показания, заявив о предвзятости следователей.
- В тот же день адвокат обжаловал арест подзащитного.