Прокурор по делу Шеремета не прошел переаттестацию

Начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, подписавший подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию.

Источник: сайт ГПУ, адвокат Константин Татарченко (защитник подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко) в Facebook, источники УП

Дословно ГПУ: "Обнародуются результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований 19 декабря 2019 года... Лукашенко Александр Александрович – неуспешно".

Детали: Ранее адвокат Татарченко обнародовал текст подозрения Антоненко, подписанный Лукашенко.

То, что именно Лукашенко вел дело Шеремета и подписывал в нем подозрения, подтвердили и источники УП.

Сейчас, по словам собеседника "Украинской правды", в дело должны привлечь нового прокурора.

УП обратилась к генпрокурору Руслану Рябошапке с вопросом, что будет дальше с делом убийства Шеремета.

Ранее сообщалось, что начальник управления надзора ГПУ за соблюдением законов Национальной полицией Александр Лукашенко смог приобрести квартиру в Киеве за 5 гривен, а его жена – дом на почти 300 м² за 10 тысяч гривен.

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