Прокурор по делу Шеремета не прошел переаттестацию

5930 просмотров
Пятница, 20 декабря 2019, 13:35

Начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, подписавший подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию.

Источник: сайт ГПУ, адвокат Константин Татарченко (защитник подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко) в Facebook, источники УП

Дословно ГПУ: "Обнародуются результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований 19 декабря 2019 года... Лукашенко Александр Александрович – неуспешно". 

 

Детали: Ранее адвокат Татарченко обнародовал текст подозрения Антоненко, подписанный Лукашенко. 

 

То, что именно Лукашенко вел дело Шеремета и подписывал в нем подозрения, подтвердили и источники УП.

Сейчас, по словам собеседника "Украинской правды", в дело должны привлечь нового прокурора.

УП обратилась к генпрокурору Руслану Рябошапке с вопросом, что будет дальше с делом убийства Шеремета.

Ранее сообщалось, что начальник управления надзора ГПУ за соблюдением законов Национальной полицией Александр Лукашенко смог приобрести квартиру в Киеве за 5 гривен, а его жена – дом на почти 300 м² за 10 тысяч гривен. 

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко( "Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине.
  • Антоненко фигурирует в расследовании как организатор: якобы "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности", он пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
  • 18 декабря подозреваемый отказался давать показания, заявив о предвзятости следователей.
  • В тот же день адвокат обжаловал арест подзащитного.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета прокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Подозреваемый по делу Шеремета Антоненко судится с Аваковым и Зеленским 20 декабря 2019, 13:35
Друг фигурантки дела Шеремета о "Градами по Киеву": Это смонтировали 20 декабря 2019, 11:56
Дело Шеремета: прокуроры не пришли на рассмотрение апелляций, суды отложили 20 декабря 2019, 11:15
Все новости
Главные новости
Зеленский о закрытии "казино": Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому
СБУ закрыла полсотни игровых заведений, которые "крышевали" правоохранители
Россия согласилась отдать Украине $3 миллиарда "газового" долга – Reuters
Обыски на канале однопартийца Порошенко: НАБУ раскрыло детали
Все новости
еда

Суши: полезные или вредные?

здоровье

Грипп 2019: симптомы, лечение, как передается и как отличить от простуды

Истории успеха

Как украинец стал авторитетным исследователем майя в мире

Поиск по сайту
Архив
Весь архів