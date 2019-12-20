У справі Шеремета оновили прокурорів

У справі щодо вбивства Павла Шеремета Генпрокуратура оновила групу прокурорів.

Джерело: пресслужба Генпрокуратури

Дослівно: "20 грудня 2019 року оновлено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні щодо вбивства Павла Шеремета. Так, процесуальний нагляд у провадженні забезпечується групою прокурорів у складі 6 працівників Генеральної прокуратури України".

"Щодо одного з прокурорів ГПУ, який працював над цим провадженням, 19 грудня 2019 року п’ята кадрова комісія прийняла рішення про неуспішне проходження атестації за результатами співбесіди через невідповідність вимогам професійної етики та доброчесності".

Деталі: Прокуратура не вказала прізвищ залучених прокурорі.

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Що було раніше: Начальник Управління нагляду за дотриманням законів Національною поліцією Генпрокуратури Олександр Лукашенко, який підписав підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, не пройшов атестацію.

УП зверталося до генпрокурора Руслана Рябошапки з питанням, що буде далі зі справою вбивства Шеремета.

Передісторія: