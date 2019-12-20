В деле Шеремета обновили прокуроров
В деле об убийстве Павла Шеремета Генпрокуратура обновила группу прокуроров.
Источник: пресс-служба Генпрокуратуры
Дословно: "20 декабря 2019 года обновлена группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета. Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины".
"По одному из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 года пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели".
Детали: Прокуратура не указала фамилий привлеченных прокуроров.
Что было раньше: Начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, подписавший подозрение по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию.
УП обращалось к генпрокурору Руслану Рябошапке с вопросом, что будет дальше с делом убийства Шеремета.
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко( "Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине.
- Антоненко фигурирует в расследовании какорганизатор: якобы "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности", он пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
- 18 декабря подозреваемый отказался давать показания, заявив о предвзятости следователей.
- В тот же день адвокат обжаловал арест подзащитного.