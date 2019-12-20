В деле Шеремета обновили прокуроров

В деле об убийстве Павла Шеремета Генпрокуратура обновила группу прокуроров.

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры

Дословно: "20 декабря 2019 года обновлена группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета. Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины".

"По одному из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 года пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели".

Детали: Прокуратура не указала фамилий привлеченных прокуроров.

Что было раньше: Начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, подписавший подозрение по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию.

УП обращалось к генпрокурору Руслану Рябошапке с вопросом, что будет дальше с делом убийства Шеремета.

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