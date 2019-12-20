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В деле Шеремета обновили прокуроров

Пятница, 20 декабря 2019, 15:40
В деле Шеремета обновили прокуроров

В деле об убийстве Павла Шеремета Генпрокуратура обновила группу прокуроров.

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры

Дословно: "20 декабря 2019 года обновлена группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета. Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины".

"По одному из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 года пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели".

Детали: Прокуратура не указала фамилий привлеченных прокуроров.

Что было раньше: Начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, подписавший подозрение по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию.

УП обращалось к генпрокурору Руслану Рябошапке с вопросом, что будет дальше с делом убийства Шеремета.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко( "Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине.
  • Антоненко фигурирует в расследовании какорганизатор: якобы "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности", он пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
  • 18 декабря подозреваемый отказался давать показания, заявив о предвзятости следователей.
  • В тот же день адвокат обжаловал арест подзащитного.

Украинская правда
Темы: Дело ШереметаГенпрокуратура
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