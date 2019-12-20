Гладковському дозволили зняти електронний браслет
П'ятниця, 20 грудня 2019, 21:38
Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.
Джерело: адвокат Руслан Волинець у коментарі hromadske
Пряма мова: "Сьогодні суд дозволив зняти з підзахисного електронний браслет. Ми надали відповідні докази його належної процесуальної поведінки впродовж цих двох місяців. Прокурори просили продовжити усі обов'язки, ми просили зняти браслет. Суд дозволив і його вже зняли".
Деталі: Адвокат додав, що всі інші покладені на підзахисного обов'язки суд продовжив, а паспорти йому не повернули.
Передісторія:
- 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).
- 18 жовтня йому повідомили про підозру у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
- Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
- 19 жовтня Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив заставу у розмірі 10 623 130 грн.
- 21 жовтня члени сім’ї внесли заставу й Гладковський вийшов з-під варти.