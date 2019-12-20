Гладковському дозволили зняти електронний браслет

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

Джерело: адвокат Руслан Волинець у коментарі hromadske

Пряма мова: "Сьогодні суд дозволив зняти з підзахисного електронний браслет. Ми надали відповідні докази його належної процесуальної поведінки впродовж цих двох місяців. Прокурори просили продовжити усі обов'язки, ми просили зняти браслет. Суд дозволив і його вже зняли".

Деталі: Адвокат додав, що всі інші покладені на підзахисного обов'язки суд продовжив, а паспорти йому не повернули.

Передісторія: