Гладковському дозволили зняти електронний браслет

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 22:38

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

Джерело: адвокат Руслан Волинець у коментарі hromadske

Пряма мова: "Сьогодні суд дозволив зняти з підзахисного електронний браслет. Ми надали відповідні докази його належної процесуальної поведінки впродовж цих двох місяців. Прокурори просили продовжити усі обов'язки, ми просили зняти браслет. Суд дозволив і його вже зняли".

Деталі: Адвокат додав, що всі інші покладені на підзахисного обов'язки суд продовжив, а паспорти йому не повернули.

Передісторія:  

  • 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).
  • 18 жовтня Гладковському повідомили про підозру у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
  • Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
  • 19 жовтня Вищий антикорсуд обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.
  • Заставу внесли члени сім’ї. 21 жовтня Гладковський вийшов з-під варти.

Теми: Гладковський Антикорупційний суд


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