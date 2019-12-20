Гладковскому позволили снять электронный браслет
Пятница, 20 декабря 2019, 21:38
Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.
Источник: адвокат Руслан Волынец в комментарии hromadske
Прямая речь: "Сегодня суд разрешил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев. Прокуроры просили продолжить все обязательства, мы просили снять браслет. Суд разрешил и его уже сняли".
Детали: Адвокат добавил, что все другие возложенные на подзащитного обязательства суд продлил, а паспорт ему не вернули.
Предыстория:
- 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
- 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
- Подозрение не связано со скандалом вокруг контрабанды российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.
- 19 октября Высший антикорсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил залог в размере 10 623 130 грн.
- 21 октября члены семьи внесли залог и Гладковский вышел из-под стражи.