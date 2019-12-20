Гладковскому позволили снять электронный браслет

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

Источник: адвокат Руслан Волынец в комментарии hromadske

Прямая речь: "Сегодня суд разрешил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев. Прокуроры просили продолжить все обязательства, мы просили снять браслет. Суд разрешил и его уже сняли".

Детали: Адвокат добавил, что все другие возложенные на подзащитного обязательства суд продлил, а паспорт ему не вернули.

Предыстория: