Гладковскому позволили снять электронный браслет

1338 просмотров
Пятница, 20 декабря 2019, 22:38

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

Источник: адвокат Руслан Волынец в комментарии hromadske

Прямая речь: "Сегодня суд разрешил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев. Прокуроры просили продолжить все обязательства, мы просили снять браслет. Суд разрешил и его уже сняли".

Детали: Адвокат добавил, что все другие возложенные на подзащитного обязательства суд продлил, а паспорт ему не вернули.

Предыстория:

  • 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
  • 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • Подозрение не связано со скандалом вокруг контрабанды российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.
  • 19 октября Высший антикорсуд избрал Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.
  • Залог внесли члены семьи. 21 октября Гладковский вышел из-под стражи.

Темы: Гладковский Антикоррупционный суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гладковский выиграл первый суд у НАБУ – адвокат 28 октября 2019, 15:13
Главные новости субботы и ночи: заявление адвоката Гладковского, новый глава Луганской ОГА 27 октября 2019, 08:00
Гладковский вышел из СИЗО 21 октября 2019, 15:26
Все новости
Главные новости
Офис президента: Россия выплатит 3 миллиарда долларов долга перед "Нафтогазом"
Транзит газа: новый контракт заключат на 5 лет – вице-премьер РФ
Украина, РФ и Еврокомиссия окончательно договорились о транзите газа – Офис Зеленского
Полиция сообщает о тысячах закрытых игорных заведений и изъятых компьютеров
Все новости
флешмоб

Шутки о корпоративе, которые надорвете ваши животы

мир

Британцы придумали туалеты, которые будут способствовать производительности работников

здоровье

Грипп 2019: симптомы, лечение, как передается и как отличить от простуды

Поиск по сайту
Архив
Весь архів