Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гладковскому позволили снять электронный браслет

Пятница, 20 декабря 2019, 21:38
Гладковскому позволили снять электронный браслет

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

Источник: адвокат Руслан Волынец в комментарии hromadske

Прямая речь: "Сегодня суд разрешил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев. Прокуроры просили продолжить все обязательства, мы просили снять браслет. Суд разрешил и его уже сняли".

Детали: Адвокат добавил, что все другие возложенные на подзащитного обязательства суд продлил, а паспорт ему не вернули.

Предыстория:

  • 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
  • 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • Подозрение не связано со скандалом вокруг контрабанды российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.
  • 19 октября Высший антикорсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил залог в размере 10 623 130 грн.
  • 21 октября члены семьи внесли залог и Гладковский вышел из-под стражи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГладковскийАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Гладковский
Гладковский проиграл суд журналистам, разоблачившим коррупцию в оборонке
Суд признал банкротом "Богдан Моторс" Гладковского
Дело Гладовского-младшего не будут рассматривать в Антикоррупционном суде
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: