Гончарук: Взимку ціна на газ у платіжках зростати не буде

Глава українського уряду Олексій Гончарук заявив, що протягом зими 2019/2020 ціна на газ зростати не буде завдяки газовим домовленостям між Україною та РФ.

Джерело: заява Гончарука у відеопідсумках тижня, розміщена на YouTube-каналі глави уряду

Дослівно: "Урядова делегація успішно завершила переговори про підписання ного контракту про транзит російського газу до ЄС. Тож матимемо контракт на 5 років з достатніми обсягами, щоб Україна та Європа почувалися безпечно плані енергетики".

"Тариф за прокачку російського газу буде встановлюватися не на двосторонніх переговорах, а за європейськими правилами ... Чому це важливо для нас - ми не будемо заручниками двосторонніх перемовин, а будемо працювати за європейськими цивілізованими правилами, які діють у країнах Європи".

"Що це означає для українського бізнесу і українців. Це означає, що цієї зими ціна на газ зростати не буде. Це дає нам можливість знизити цифру у платіжці за комунальні послуги та за опалення", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо: