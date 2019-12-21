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Гончарук: Взимку ціна на газ у платіжках зростати не буде

Субота, 21 грудня 2019, 21:59
Гончарук: Взимку ціна на газ у платіжках зростати не буде

Глава українського уряду Олексій Гончарук заявив, що протягом зими 2019/2020 ціна на газ зростати не буде завдяки газовим домовленостям між Україною та РФ.

Джерело:  заява Гончарука у відеопідсумках тижня, розміщена на YouTube-каналі глави уряду

Дослівно: "Урядова делегація успішно завершила переговори про підписання ного контракту про транзит російського газу до ЄС. Тож матимемо контракт на 5  років з достатніми обсягами, щоб Україна та Європа почувалися безпечно плані енергетики". 

"Тариф за прокачку російського газу буде встановлюватися не на двосторонніх переговорах, а за європейськими правилами ... Чому це важливо для нас - ми не будемо заручниками двосторонніх перемовин, а будемо працювати за європейськими цивілізованими правилами, які діють у країнах Європи". 

"Що це означає для українського бізнесу і українців. Це означає, що цієї зими ціна на газ зростати не буде. Це дає нам можливість знизити цифру у платіжці за комунальні послуги та за опалення", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо: 

  • 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
  • За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.
  • Кабмін оприлюднив протокол зустрічі та компаній цих країн (ООО "Оператор газотранспортної системи України", НАК "Нафтогаз України", ПАО "Газпром"). 
  • Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом". 
  • Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу. 
  • Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року. 

Українська правда

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Теми: газопаленняГончарукГазпром
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