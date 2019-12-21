Гончарук: Зимой цена на газ в платежках расти не будет

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев расти не будет.

Источник: заявление Гончарука в видеоитогах недели, размещенное на YouTube-канале главы правительства

Дословно: "Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании ного контракта о транзите российского газа в ЕС. В связи с этим мы получим контракт на 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики".

"Тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам".

"Почему это важно для нас - мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы".

"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - подытожил премьер.

Напомним,