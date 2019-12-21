Гончарук: Зимой цена на газ в платежках расти не будет

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Суббота, 21 декабря 2019, 22:59

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев расти не будет.

Источник: заявление Гончарука в видеоитогах недели, размещенное на YouTube-канале главы правительства

Дословно: "Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании ного контракта о транзите российского газа в ЕС. В связи с этим мы получим контракт на 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики".

"Тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам".

"Почему это важно для нас - мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы".

"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - подытожил премьер.

Напомним, 

  • 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ  достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
  • По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
  • Кабмин обнародовал протокол встречи и компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром").
  • Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".
  • Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
  • Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

Украинская правда
Темы: газ отопление Гончарук Газпром


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