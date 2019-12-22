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Головні новини суботи і ночі: ціна на газ, причини пожежі в Одесі

Неділя, 22 грудня 2019, 07:00

Ціна на газ зростати не буде, звільнено начальника ДСНС в Одеській Області — новини, які були актуальні 21 грудня.

Про ціну газу

Глава українського уряду Олексій Гончарук заявив, що протягом зими 2019/2020 ціна на газ зростати не буде завдяки газовим 

Дослівно: "Урядова делегація успішно завершила переговори про підписання ного контракту про транзит російського газу до ЄС. Тож матимемо контракт на 5  років з достатніми обсягами, щоб Україна та Європа почувалися безпечно плані енергетики". 

Про пожежу

Після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було звільнено начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській Області та одного з його заступників.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Президент США Дональд Трамп підписав щорічний оборонний бюджет США, який містить військову допомогу Україні на суму в $300 мільйонів та санкції проти російських газопроводів.

За висновками урядової комісії, пожежа в одеському коледжі сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу.

Українських військових навчатимуть англійської мови

Президент США Дональд Трамп підписав щорічний оборонний бюджет США, який містить військову допомогу Україні на суму в $300 мільйонів та санкції проти російських газопроводів.

Теми: арміяОдеса
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