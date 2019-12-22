Головні новини суботи і ночі: ціна на газ, причини пожежі в Одесі

Ціна на газ зростати не буде, звільнено начальника ДСНС в Одеській Області — новини, які були актуальні 21 грудня.

Про ціну газу

Глава українського уряду Олексій Гончарук заявив, що протягом зими 2019/2020 ціна на газ зростати не буде завдяки газовим

Дослівно: "Урядова делегація успішно завершила переговори про підписання ного контракту про транзит російського газу до ЄС. Тож матимемо контракт на 5 років з достатніми обсягами, щоб Україна та Європа почувалися безпечно плані енергетики".

Про пожежу

Після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було звільнено начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській Області та одного з його заступників.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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