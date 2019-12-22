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Главные новости субботы и ночи: цена на газ, причины пожара в Одессе

Воскресенье, 22 декабря 2019, 07:00

Цена на газ расти не будет, уволен начальник ДСНС в Одесской Области - новости, которые были актуальны 21 декабря.

О ценах на газ

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев расти не будет.

Дословно: "Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании ного контракта о транзите российского газа в ЕС. В связи с этим мы получим контракт на 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики".

О пожаре

После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были уволены начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской Области и один из его заместителей.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

По заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

Президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 мільйонів и санкции против российских газопроводов.

Украинских военных будут обучать английскому языку

Президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 миллионов и санкции российских газопроводов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияОдесса
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