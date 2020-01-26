ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає "прибрати" Йованович

Американський телеканал ABC оприлюднив запис, на якому начебто президент США Дональд Трамп каже, що хоче, щоб тодішню послиню Штатів в Україні Марі Йованович було звільнено.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Як стверджується, учасниками розмови ймовірно були Лев Парнас та Ігор Фруман, колишні соратники особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.

За інформацією ABC, розмова відбулася навесні 2018-го року.

"Позбудьтесь її", – начебто сказав Трамп. "Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. Ок? Зробіть це".

На записі ймовірно Парнас і Фруман, говорять очільнику Білого дому, що Йованович погано про нього відгукується. Після чого Трамп сказав "прибрати її".

У адміністрації Трампа не заперечили інформацію телеканалу. Там також додали, що президент має право звільняти членів його адміністрації, які не підтримують порядок денний.

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Нагадаємо:

16 січня Національна поліція відкрила кримінальні провадження після оприлюднення у ЗМІ інформації щодо можливого незаконного стеження за експослом США в Україні Марі Йованович.

Передісторія: