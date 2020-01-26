ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає "прибрати" Йованович
Американський телеканал ABC оприлюднив запис, на якому начебто президент США Дональд Трамп каже, що хоче, щоб тодішню послиню Штатів в Україні Марі Йованович було звільнено.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Як стверджується, учасниками розмови ймовірно були Лев Парнас та Ігор Фруман, колишні соратники особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.
За інформацією ABC, розмова відбулася навесні 2018-го року.
"Позбудьтесь її", – начебто сказав Трамп. "Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. Ок? Зробіть це".
На записі ймовірно Парнас і Фруман, говорять очільнику Білого дому, що Йованович погано про нього відгукується. Після чого Трамп сказав "прибрати її".
У адміністрації Трампа не заперечили інформацію телеканалу. Там також додали, що президент має право звільняти членів його адміністрації, які не підтримують порядок денний.
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Рукописи не горять. Баканов, Шефір, Аваков у переписці "друга Джуліані"
Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа
Нагадаємо:
- 16 січня Національна поліція відкрила кримінальні провадження після оприлюднення у ЗМІ інформації щодо можливого незаконного стеження за експослом США в Україні Марі Йованович.
Передісторія:
- 8 жовтня 2019 року колишній генпрокурор України Юрій Луценко розповів про свої зустрічі з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Під час однієї з них, за словами Луценка, вони обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов’язаний син головного опонента Дональда Трампа на виборах в США 2020 року Джо Байдена.
- 9 жовтня у США затримали двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
- 10 жовтня суд ухвалив узяти Парнаса і Фрумана під арешт. Адвокат Трампа Руді Джуліані називав цих бізнесменів своїми клієнтами.
- За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.
- Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
- Фруман і Парнас лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади цієї весни.
- Журналісти також встановили, що Парнас і Фруман шукали зустрічі з Володимиром Зеленським. Під час інавгурації у травні вони зупинялися в готелі Hilton у Києві.
- Комітети Палати представників вимагав документи і свідчення цих бізнесменів, що стосуються їхньої взаємодії з адміністрацією Трампа, Джуліані і українськими чиновниками.
- За даними Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.
- 12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Джуліані під час його діяльності в Україні.