СМИ обнародовали запись, где якобы Трамп требует "убрать" Йованович

Американский телеканал ABC обнародовал запись, на которой якобы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы тогдашний посол Штатов в Украине Мари Йованович была уволена.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Как утверждается, участниками разговора предположительно были Лев Парнас и Игорь Фруман, бывшие соратники личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

По информации ABC, разговор состоялся весной 2018 года.

"Избавьтесь ее", – якобы сказал Трамп. "Уберите ее завтра. Мне безразлично. Уберите. Ок? Сделайте это."

На записи вероятно Парнас и Фруман, говорят главе Белого дома, Йованович плохо о нем отзывается. После чего Трамп сказал "убрать ее".

В администрации Трампа не отрицали информацию телеканала. Там также добавили, что президент имеет право увольнять членов его администрации, которые не поддерживают повестку дня.

Читайте также: Байден, Злочевский и Манафорт. Как давняя украинская история может погубить Трампа

Рукописи не горят. Баканов, Шефир, Аваков в переписке "друга Джулиани"

Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, которые финансировали кампанию Трампа

Напомним:

16 января Национальная полиция открыла уголовные производства после обнародования в СМИ информации о возможном незаконной слежки за експослом США в Украине Мари Йованович.

Предыстория: