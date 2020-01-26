Альперіну знову вдягнуть "браслет", САП хоче покарати поліцейських

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціюватиме реєстрацію кримінального провадження щодо працівників поліції, які зняли "електронний браслет" із одеського бізнесмена Вадима Альперіна та стягнення з нього 70 мільйонів гривень застави за порушення покладених на нього обов'язків.

Джерело: коментар начальника відділу САП, процесуального керівника у справі Альперіна Романа Симківа "Українській правді"

Деталі: За словами прокурора, жодних правових підстав знімати "електронний браслет" з Альперіна не було, і найближчим часом його буде знову вдягнуто.

Він пояснив, що попередня ухвала про обрання Альперіну запобіжного заходу передбачає обов'язок носити "електронний браслет" протягом 2 місяців з моменту внесення застави, тобто до 2 лютого. Термін 25 січня, зазначений там, стосувався лише запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Пряма мова Симківа: "Альперін був на засіданні в четвер, де йому була вручена копія ухвали судді, яка передбачала, в тому числі, обов'язок носити "браслет". Якщо він дав згоду на зняття "браслету", то він порушив цю ухвалу.

Тому завтра САП і НАБУ будуть вирішувати два питання – реєстрація кримінального провадження щодо працівників поліції Одеси і подача до суду клопотання про стягнення з Альперіна застави у 70 мільйонів гривень за зняття "браслету".

Деталі: Прокурор САП підкреслив, що коли поліція знімає "електронний браслет" з підозрюваного, вона повідомляє про це прокурора, слідчого або детектива, однак у неділю жодного з представників обвинувачення повідомлено не було. Тим не менше, "браслет" було знято близько 12 години дня.

Пряма мова: "Вже за втручання НАБУ зараз повторно цей "браслет" буде вдягнутий на Альперіна".

"Ця ситуація буде мати подальший розвиток. Бо такої зухвалості ще не проявляв жоден із підозрюваних, які фігурують у провадженнях САП".

Довідка: Ухвала Вищого антикорупційного суду від 29 листопада 2019 року діє до 25 січня 2020 року включно. Водночас вона передбачає: "Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначити два місяці з моменту внесення застави".

2 грудня за бізнесмена внесли заставу у 70 мільйонів гривень.

Що передувало: 26 січня адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що з його підзахисного зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії ухвали слідчого судді.

За словами Федура, кілька днів тому прокурор САП Перов боровся за те, щоб продовжити судом обов'язок носити "електронний браслет", і таке рішення було ухвалено ВАС, однак Перов нібито "забув" передати ухвалу на виконання.

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