Альперину снова наденут "браслет", САП хочет наказать полицейских

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет инициировать регистрацию уголовного производства в отношении сотрудников полиции, которые сняли "электронный браслет" с одесского бизнесмена Вадима Альперина и взыскания с него 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

Источник: комментарий начальника отдела САП, процессуального руководителя в деле Альперина Романа Симкива "Украинской правде"

Детали: По словам прокурора, никаких правовых оснований снимать "электронный браслет" с Альперина не было, и в ближайшее время он будет снова надет.

Он пояснил, что предыдущее постановление об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить "электронный браслет" в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля. Срок 25 января, указанный там, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прямая речь Симкива: "Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить "браслет". Если он дал согласие на снятие "браслета", то он нарушил это постановление.

Поэтому завтра САП и НАБУ будут решать два вопроса - регистрация уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подача в суд ходатайства о взыскании с Альперина залога в 70 млн гривен за снятие "браслета".

Детали: Прокурор САП подчеркнул, что, когда полиция снимает "электронный браслет" с подозреваемого, она сообщает об этом прокурору, следователю или детективу, однако в воскресенье никому из представителей обвинения сообщено не было. Тем не менее, "браслет" был снят около 12 часов дня.

Прямая речь: "Уже при вмешательстве НАБУ сейчас повторно этот "браслет" будет надет на Альперина".

"Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Потому что такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП".

Адвокат Андрей Федур сообщил, что браслет надели.

Справка: Постановление Высшего антикоррупционного суда от 29 ноября 2019 года действует до 25 января 2020 года включительно. В то же время, оно предусматривает: "Срок действия обязанностей, возложенных судом, в случае внесения залога, определить два месяца с момента внесения залога".

2 декабря за бизнесмена внесли залог в 70 миллионов гривен.

Что предшествовало: 26 января адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что с его подзащитного сняли "электронный браслет", поскольку истек срок действия постановления следственного судьи.

По словам Федура, несколько дней назад прокурор САП Перов боролся за то, чтобы продолжить судом обязанность носить "электронный браслет", и такое решение было принято ВАС, однако Перов якобы "забыл" передать решение в исполнение.

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