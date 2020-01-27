Украинский туроператор JoinUP возвращает своих туристов из Китая
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Понедельник, 27 января 2020, 15:16
Известный украинский туроператор Join UP заявил, что возвращает из Китая своих туристов, а те, кто уже оплатили туры, смогут выбрать другие направления.
Источник: официальный сайт оператора
Дословно: "Join UP! возвращает своих туристов из Хайнаня (одна из провинций на юге Китая – ред.). Все наши граждане вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля".
Детали: Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань в ближайшие недели смогут вернуть стоимость тура. Также они имеют возможность выбрать альтернативный вариант для путешествия.
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
- Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
- По состоянию на 25 января, коронавирусом во всем мире заразились около трех тысяч человек, подавляющее большинство из них - в Китае, скончались от вируса 80 человек.
- В Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
- Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационном период, то есть до появления первых симптомов.
- Несколько европейских стран решили эвакуировать своих граждан из района Ухань в Китае.
Украинская правда
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