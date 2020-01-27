Украинский туроператор JoinUP возвращает своих туристов из Китая

Известный украинский туроператор Join UP заявил, что возвращает из Китая своих туристов, а те, кто уже оплатили туры, смогут выбрать другие направления.

Источник: официальный сайт оператора

Дословно: "Join UP! возвращает своих туристов из Хайнаня (одна из провинций на юге Китая – ред.). Все наши граждане вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля".

Детали: Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань в ближайшие недели смогут вернуть стоимость тура. Также они имеют возможность выбрать альтернативный вариант для путешествия.

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