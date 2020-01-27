Коронавірус у Китаї: ВООЗ припустилася помилки в оцінці глобального рівня ризику

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Понеділок, 27 січня 2020, 21:01

Всесвітня організація охорони здоров’я виправила оцінку ризику нового коронавірусу 2019-nCoV на всесвітньому рівні з "помірного" на "високий".

Джерело: ситуаційний звіт ВООЗ 26 січня

Дослівно: "Дуже високий в Китаї, високий на регіональному рівні, високий на глобальному рівні".

Деталі: У доповіді зазначено, що організація не змінила оцінку ризику з моменту останнього повідомлення 25 січня. 

Водночас, відзначається, що два дні тому ВООЗ помилково оцінила глобальний ризик як "помірний".

За даними ВООЗ, 29 випадків захворювання зафіксували за межами Китаю.

Що передувало: 27 січня державний телеканал CCTV у Китаї повідомив про смерть 50-річного чоловіка від коронавірусу в Пекіні. Це перший випадок смерті від нового вірусу в столиці Китаю.

Загальна кількість смертей від коронавірусу становить 80 осіб

Кількість інфікованих станом на 27 січня - 2794 осіб.

Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
  • Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
  • В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
  • Новий коронавірус заразний в інкубаційний період - до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.

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Українська правда
Теми: коронавірус здоров'я


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