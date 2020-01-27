Коронавирус в Китае: ВОЗ допустила ошибку в оценке глобального уровня риска

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Понедельник, 27 января 2020, 21:01

Всемирная организация здравоохранения исправила оценку риска нового коронавируса 2019-nCoV на всемирном уровне с "умеренного" на "высокий".

Источник: ситуационный отчет ВОЗ 26 января

Дословно: "Очень высокий в Китае, высокий на региональном уровне, высокий на глобальном уровне".

Детали: В докладе отмечено, что организация не изменила оценку риска с момента последнего сообщения 25 января.

В то же время, отмечается, что два дня назад ВОЗ по ошибке оценила глобальный риск как "умеренный".

По данным ВОЗ, 29 случаев заболевания зафиксированы за пределами Китая.

Что предшествовало: 27 января государственный телеканал CCTV в Китае сообщил о смерти 50-летнего мужчины от коронавируса в Пекине. Это первый случай смерти от нового вируса в столице Китая.

Общее количество смертей от коронавируса составляет 80 человек.

Количество инфицированных по состоянию на 27 января – 2794 человека.

Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
  • Новый коронавирус заразен в инкубационный период - до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.

Узнать больше: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Украинская правда
Темы: коронавирус здоровье


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