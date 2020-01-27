Справа MH17: щонайменше один підозрюваний готовий давати свідчення на суді в Гаазі
Понеділок, 27 січня 2020, 22:11
Окружний суд Гааги повідомив про адвокатську фірму, що заявила про одного чи більше підзахисних, які готові свідчити на суді у справі збиття малайзійського "Боїнга" у 2014 році на Донбасі.
Джерело: Окружний суд Гааги
Дослівно: "Адвокатська фірма заявила про відповідача (відповідачів). Окружний суд Гааги не розголошує назву фірми і не повідомляє, про яку саме підозрювану особу (підозрювані особи) йдеться".
Передісторія:
- Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
- Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
- Відомі імена перших чотирьох підозрюваних. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
- Крім того, 11 вересня 2019 року Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха з ключового свідка на підозрюваного.
- У листопаді частину обвинувального висновку у справі передали до суду Гааги.
Українська правда