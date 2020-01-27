Справа MH17: щонайменше один підозрюваний готовий давати свідчення на суді в Гаазі

Окружний суд Гааги повідомив про адвокатську фірму, що заявила про одного чи більше підзахисних, які готові свідчити на суді у справі збиття малайзійського "Боїнга" у 2014 році на Донбасі.

Джерело: Окружний суд Гааги

Дослівно: "Адвокатська фірма заявила про відповідача (відповідачів). Окружний суд Гааги не розголошує назву фірми і не повідомляє, про яку саме підозрювану особу (підозрювані особи) йдеться".

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