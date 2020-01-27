Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа MH17: щонайменше один підозрюваний готовий давати свідчення на суді в Гаазі

Понеділок, 27 січня 2020, 22:11
Справа MH17: щонайменше один підозрюваний готовий давати свідчення на суді в Гаазі

Окружний суд Гааги повідомив про адвокатську фірму, що заявила про одного чи більше підзахисних, які готові свідчити на суді у справі збиття малайзійського "Боїнга" у 2014 році на Донбасі.

Джерело: Окружний суд Гааги

Дослівно: "Адвокатська фірма заявила про відповідача (відповідачів). Окружний суд Гааги не розголошує назву фірми і не повідомляє, про яку саме підозрювану особу (підозрювані особи) йдеться".

Передісторія:

  • Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
  • Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
  • Відомі імена перших чотирьох підозрюваних. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
  • Крім того, 11 вересня 2019 року Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха з ключового свідка на підозрюваного.
  • У листопаді частину обвинувального висновку у справі передали до суду Гааги.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17Гаазький трибунал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: