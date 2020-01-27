Дело MH17: как минимум один подозреваемый готов давать показания на суде в Гааге

Окружной суд Гааги сообщил об адвокатской фирме, которая заявила об одном или более подзащитных, готовых свидетельствовать в суде по делу сбития малайзийского "Боинга" в 2014 году на Донбассе.

Источник: Окружной суд Гааги

Дословно: "Адвокатская фирма заявила об ответчике (ответчиках). Окружной суд Гааги не разглашает название фирмы и не сообщает, о каком именно подозреваемом лице (подозреваемых лицах) идет речь".

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