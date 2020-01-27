Дело MH17: как минимум один подозреваемый готов давать показания на суде в Гааге
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Понедельник, 27 января 2020, 23:11
Окружной суд Гааги сообщил об адвокатской фирме, которая заявила об одном или более подзащитных, готовых свидетельствовать в суде по делу сбития малайзийского "Боинга" в 2014 году на Донбассе.
Источник: Окружной суд Гааги
Дословно: "Адвокатская фирма заявила об ответчике (ответчиках). Окружной суд Гааги не разглашает название фирмы и не сообщает, о каком именно подозреваемом лице (подозреваемых лицах) идет речь".
Предыстория:
- Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
- Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.
- Известны имена первых четырех подозреваемых. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
- Кроме того, 11 сентября 2019 года Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха с ключевого свидетеля на подозреваемого.
- В ноябре часть обвинительного заключения по делу передан в суд Гааги.
Украинская правда
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