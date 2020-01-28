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Імпічмент Трампа: екссекретар РНБО розповів, як зірвалися переговори між США і Україною

Вівторок, 28 січня 2020, 22:55
Імпічмент Трампа: екссекретар РНБО розповів, як зірвалися переговори між США і Україною

Екссекретар РНБО України Олександр Данилюк розповів, що команда президента Володимира Зеленського була шокована замороженням військової допомоги США і вимогами президента Дональда Трампа.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на Олександра Данилюка в інтерв'ю американському виданню The Daily Beast

Деталі: США та Україна намагалися сформувати дорожню карту співпраці між країнами. Спектр питань у ній був дуже широким і включав пропозиції експорту американського газу в Україну.

Данилюк разом із радником з нацбезпеки США Джоном Болтоном працював над створенням офіційних рамок для американсько-українських відносин.

Однак американська сторона фактично зірвала офіційні переговори 10 липня. За словами ексочільника РНБО, вони мали говорити про "дорожню карту" – "натомість піднялося питання щодо розслідування": "Посол США до ЄС Ґордон Сондленд несподівано згадав про вимоги Трампа до Зеленського погодитись на розслідування щодо Байдена. Після втручання Сондленда у розмову Болтон закінчив офіційну зустріч".

Екссекретар РНБО додав, що команду Зеленського охопила паніка, коли вони дізналися про замороження військової допомоги США. Мовляв Зеленський був переконаний, що це якась помилка.

Данилюк надіслав запит до Ради нацбезпеки США, аби дізнатися, що означає ця новина, і не отримав відповіді.

Що передувало: 27 січня колишній радник з національної безпеки президента США Джон Болтон розповсюдив серед соратників неопублікований рукопис своєї книги. У ньому зокрема йдеться про те, що Трамп пов’язував затримку військової допомоги для України із розслідуванням стосовно сина його політичного конкурента Джо Байдена.

Нагадаємо:

  • 27 вересня, голова РНБО Данилюк написав заяву про звільнення. Через три дні президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення.
  • Данилюк був одним із ідеологів націоналізації "Приватбанку", співвласником якого був олігарх і колишній бізнес партнер Зеленського Ігор Коломойський.
  • 19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
  • Питання про усунення Трампа з посади з 16 січня розглядає Сенат США. Демократи наполягають на виступі свідків у Сенаті, республіканці виступають проти. Одним іх ключових свідків є ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон.

Знати більше: Приватбанк, 4 президенти та РНБО. Що зробив та чому йде Олександр Данилюк

Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Українська правда" в Threads

Теми: РНБООлександр ДанилюкСША
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